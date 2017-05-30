Автомобиль вице-губернатора Албина попал в ДТП на Вознесенском проспекте

Столкновение Audi A8 и Fiat Ducato произошло у дома 24 по Вознесенскому проспекту в Петербурге около 12:30 30 мая.

Как стало известно «Фонтанке», Audi A8, на котором установлены замеченные очевидцами государственные номерные знаки, принадлежит смольнинской автобазе и находится в распоряжении Игоря Албина: вице-губернатор неоднократно был замечен в этой машине, например именно на ней он приезжал с инспекциями на строительство «Санкт-Петербург-арены».

По предварительным данным, в ДТП пострадали водитель и пассажир Audi, они получили ушибы. От столкновения треснуло ветровое стекло, сработали подушки безопасности. Насколько известно «Фонтанке», Игоря Албина во время ДТП в машине не было, в Audi находились водитель и помощник вице-губернатора Василий Быков.