Украина возбудила дело против россиян за ведение «гибридной войны»

Прокуратура автономной республики Крым (подразделение, которое сохранилось в рамках генпрокуратуры Украины) возбудило уголовное дело в отношении российских должностных лиц за ведение «гибридной войны». Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте прокуратуры 30 мая.

Дело открыто по материалам СБУ по ч. 1 ст. 437 УК Украины «Планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны».

Оно основывается на материалах СБУ, в которых российских должностных лиц обвиняют в действиях, которые были направлены на «изменение территориальной целостности Украины и создание условий для вынужденного переселения с территории Крыма» граждан Украины.

Во время досудебного расследования прокуратура уделит «особое внимание» приготовлению к «оккупации Крыма и склонению жителей полуострова к ненависти к народам Украины» путем «манипуляции общественным мнением» через СМИ и соцсети.

Глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил ТАСС, что возбуждение Киевом уголовного дела в отношении чиновников из России за ведение «гибридной войны» «нелогичным и бессмысленным». По его словам, на Украине действуют по принципу «что бы нам сделать плохого», не применяя «здравый смысл» и «логику».