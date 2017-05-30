Порошенко обвинил Путина в «похищении» княжны Анны Ярославны в историю России

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что российский лидер Владимир Путин «похитил» княжну Анну Ярославну в историю России, передает УНИАН 30 мая.

Об этом он сказал, комментируя ратификацию парламентом Нидерландов соглашения об ассоциации и зоне свободной торговли Украины и Евросоюза. Глава государства назвал данное событие «воссоединением» Украины и Европы.

«Именно воссоединение, потому что исторически мы были ее частью... Кстати, со времен древнеукраинского князя Ярослава Мудрого и его дочери — киевлянки Анны Ярославны, которую буквально вчера Путин пытался на глазах всей Европы похитить для российской истории», — подчеркнул президент.