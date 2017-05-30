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30.05.2017 17:39

Российская олимпийская чемпионка вернет "облезшие" медали

Фехтовальщица Софья Великая отправит медали, завоеванные на Олимпиаде в Рио, организаторам Игр. Спортсменка недовольна тем, что награды не сохранили внешний вид. 30 мая она заявила агентству «Интерфакс», что намерена получить новые медали взамен испорченных. Награды еще не отправлены в Бразилию.

«Эти медали я много кому показывала, например в школах, давала детям в руки, и подумала, что они поэтому потеряли свой лоск. Но потом я услышала, что и у других спортсменов они начали облезать, портиться, даже у тех, кто ухаживал за ними должным образом и хранил их в сейфе. Я поняла, что они просто плохого качества. Международный олимпийский комитет предложил поменять их, и я непременно воспользуюсь этим», — заявила Великая.

Российская саблистка завоевала в Рио-де-Жанейро серебро и золото. Она стала чемпионкой в командных соревнованиях и серебряным призером в индивидуальном зачете.

На прошлой неделе организаторы Олимпиады-2016 сообщили, что из-за низкого качества медали вернули уже более ста спортсменов. В основном нарекания вызвали серебряные и бронзовые награды, которые были изготовлены из переработанных материалов. Спортсмены пожаловались, что эти медали очень быстро потеряли вид.

Последними медали вернули ирландцы Аннализ Мерфи и братья Гэри и Пол О’Доннован. Все трое завоевали в Рио серебро. Великая стала первой россиянкой, объявившей об обмене медалей.

Источник: РБК


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