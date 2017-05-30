Рынок слабого напряжения

«Ленэнерго» запустило-таки сеть заправок для электромобилей. Пока все бесплатно — на таком узком рынке особо и не заработаешь.

Официального открытия сети электрозаправок ждали, вообще-то, осенью прошлого года. Программу расширили, расходы увеличили, сроки сдвинули на 7 месяцев. Сейчас в городе запущено 15 станций. Учитывая, что в Петербурге зарегистрированы 47 электромобилей, в очередях их владельцам стоять, видимо, не придется.

О том, что на стоянке у подстанции «Ленэнерго» на Моисеенко, 18, затевается какая-то церемония, прохожим за полчаса до приезда первых лиц компании говорил только шатер с закусками. Ну, еще люди увлеченные могли бы обратить внимание, что среди припаркованных многовато авто на электроприводе. В остальном все происходило достаточно буднично и напоминало – небезосновательно – о маркетинговой акции. Недаром на одном из парковочных мест поставили стол, за которым две девушки оформляли всем желающим клиентскую карту «Ленэнерго». Несколько человек разглядывали саму заправочную станцию, перекидываясь замечаниями о трехфазном токе, кто-то от жары спрятался поближе к бутербродам.

Все изменилось, когда на стоянку заехала BMW i8: чтобы сфотографироваться на фоне роскошной машины, посетители отложили пресс-релизы и канапе. За этими потребительскими радостями чуть было не пропустили приезд главы «Ленэнерго» Романа Бердникова. И то сказать, появился он поскромнее, на Renault, за рулем сидел сам. Зрители лениво отметили, что ведет он не то чтобы слишком уверенно — мол, нечасто управляет электромобилем. Зарядка под чутким руководством инженеров пошла по плану.

Заправка на Моисеенко фактически объединяет два режима — быстрый и медленный. Такая же совмещенная станция есть на Пулковском шоссе. Кроме них к быстрой категории Mode-4 относятся точки на Парашютной улице и на Северной дороге, у гребного клуба «Стрела».

Здесь используется постоянный ток, так что на 80% батарею заряжают за полчаса. Если потратить час, можно отправляться в 300-километровое путешествие. Еще 9 станций относятся к Mode-3: используется переменный ток, а на подпитку аккумулятора уйдет от 8 до 10 часов. Всего выходит 15 заправок на 47 электромобилей.

Показатель в одну станцию на три авто арифметически может впечатлить. В Европе принято соотношение 5 к 1, в США — 10 к 1. В «Ленэнерго», впрочем, честно говорят: причина не в какой-то безумной эффективности проекта, а в том, что парк электромобилей в городе мал и растет медленно.

На что рассчитывает монополист, как намерен коммерциализировать проект, какие будут тарифы — читайте материал полностью на сайте "Водитель Петербурга".