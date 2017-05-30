Экс-владелец ГК "Город" останется под домашним арестом до осени

Санкт-Петербургский горсуд 30 мая продлил домашний арест бывшему владельцу ГК "Город" Руслану Ванчугову. Об этом сообщает пресс-служба горсуда.

Мера пресечения Ванчугову по делу о мошенническом хищении денег дольщиков и незаконном получении прав на квартиры продлена до 1 сентября.

Напомним, уголовное дело Ванчугова занимает 851 том. Изначально сумма ущерба оценивалась в 2,1 млрд рублей. Позже эта сумма сократилась до 1,2 млрд. Брат Ванчугова и также владелец ООО "ГК "Город" Максим находится в Крестах по делу о хищении. В конце прошлого года он направил губернатору Петербурга Георгию Полтавченко письмо, в котором попросил помочь достроить три жилых комплекса компании и разобраться с "исчезновением" 700 млн рублей, растрата которых ему вменяется.