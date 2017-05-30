«Фонтанка» вошла в пятёрку самых цитируемых ресурсов Рунета
«Фонтанка» вошла в пятёрку самых цитируемых интернет-СМИ России по итогам апреля. Итоги исследования 30 мая представила компания «Медиалогия».
Индекс цитируемости 998,48 обеспечил «Фонтанке» пятое место в рейтинге наиболее упоминаемых ресурсов в традиционных средствах массовой информации.
Lenta.ru с индексом цитируемости 1 340,53 оставила за собой четвёртое место. На третьем расположилась Gazeta.ru (1 636,19), которую ненамного обошёл Rbc.ru (1 637,53). Лидером по упоминаемости остаётся Life.ru (1 706,91).
Еще один сайт АЖУРа – 47news.ru (91,90) – по итогам апреля занял 21-ю строчку.
Замыкает рейтинг тридцати самых цитируемых изданий Rg.ru (сайт «Российской газеты).
Список составлен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей порядка 40 700 наиболее влиятельных источников.