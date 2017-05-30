Петербургские школьники сделали белые цветы, чтобы помочь пациентам Детского хосписа

Петербургские школьники в течение мая своими руками делали белые цветы, которые 1 июня будут раздаваться горожанам и гостям города за пожертвования – в этот день в Северной столице пройдёт традиционная акция «Белый цветок». Все собранные деньги будут направлены на лечение детей в Санкт-Петербургский Детский хоспис.

Как рассказали в Детском хосписе, в течение месяца учащиеся образовательных учреждений Санкт-Петербурга в рамках «Уроков доброты» говорили не только о милосердии и сострадании, но и своими руками делали белые цветы, чтобы помочь тяжелобольным сверстникам. К работе над подготовкой символа акции присоединились школы всех районов Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

«Сделать доброе дело и помочь тяжелобольным детям смогут 1 июня все желающие. С 12:00 до 20:00 в 33 точках у станций метро добровольцы акции «Белый цветок» будут дарить жителям и гостям города белые цветы. Цель акции – привлечь внимание общества к проблемам детей, страдающих тяжелыми и неизлечимыми заболеваниями, а также собрать средства для медико-социальной помощи им. Каждый желающий принять участие в акции сможет сделать пожертвование, размер которого он определяет сам», – напомнили о цели акции организаторы.

В 2016 году в рамках акции «Белый цветок» было собрано 912 тысяч рублей. За счет этих средств нескольким тяжелобольным детям была оплачена поездка в Москву на консультации к медикам, а также закуплены лекарства и расходные материалы.

Подробнее об акции «Белый цветок» можно узнать на официальном сайте – www.белыйцветокспб.рф

Справка:

Благотворительная акция Санкт-Петербургского Детского хосписа «Белый цветок» является возрождением традиций благотворительности дореволюционной России. Впервые «День Белого цветка» прошел в Санкт-Петербурге в 1911 году по инициативе Государя Императора Николая II и его супруги Государыни Императрицы Александры Федоровны; целью мероприятия был сбор средств на лечение больных туберкулезом. Волонтеры предлагали горожанам купить цветы по цене, которую назначали сами покупатели. До революции праздник «Белого цветка» пользовался большой популярностью, в нем принимали участие десятки тысяч людей. В наше время традиция постепенно возрождается – с 2000-х годов «День Белого цветка» проходил во многих городах России.

Акция «Белый цветок» была проведена впервые в Санкт-Петербурге в 2012 году по инициативе генерального директора Детский хоспис протоиерея Александра Ткаченко. Более 5 лет «Белый цветок» привлекает внимание общественности, бизнеса и органов государственной власти к проблемам детей с тяжелыми и неизлечимыми заболеваниями. Ежегодно акция проводится при поддержке Правительства Санкт-Петербурга