Еще
20:14 30.05.2017
Пришлите свою новость!
19:57
Проходку тоннеля Невско-Василеостровской линии завершат в середине августа
19:51
«Фонтанка» за 60 секунд — 30 мая
19:40
Минфин рассказал, как будет штрафовать бизнес за работу без онлайн-касс
19:27
Рассмотрение дела Усманова против Навального суд продолжит 31 мая
19:21
Путин призвал НАТО «не придумывать мифических российских угроз»
19:11
Аксенова оштрафовали за организацию вывоза мусора к домам чиновников
19:05
УФАС проверило многомиллионные закупки «Чёрной речки» и возбудило три дела
18:57
Очевидцы: На Васильевском забил фонтан из-под земли
18:46
Минкультуры решило увеличить плату за выход в кинопрокат в полторы тысячи раз
18:39
Минюст отказался признать решение ЕСПЧ о нарушениях на выборах в Госдуму
18:30
Глава МИД ФРГ заявил об ухудшении отношений США и Германии
18:23
Епископ Нектарий объяснил, зачем ему «красивые» номера
18:17
Автомобиль вице-губернатора Албина попал в ДТП на Вознесенском проспекте
18:08
В Петербурге зарегистрированы первые случаи клещевого энцефалита в этом сезоне
18:02
Украина возбудила дело против россиян за ведение «гибридной войны»
17:55
Петербургские школьники сделали белые цветы, чтобы помочь пациентам Детского хосписа
17:46
Порошенко обвинил Путина в «похищении» княжны Анны Ярославны в историю России
17:39
Российская олимпийская чемпионка вернет "облезшие" медали
17:32
Экс-владелец ГК "Город" останется под домашним арестом до осени
17:25
«Фонтанка» вошла в пятёрку самых цитируемых ресурсов Рунета
17:18
СК уточнил число погибших при урагане в Московском регионе
17:12
В Петербурге «успешный предприниматель» получил субсидию и уголовное дело
17:06
CNN сообщил о наличии у российских властей "уничижительной" информации о Трампе
17:00
На Сизова у «БМВ» вырвало колеса
16:52
«Мумий Тролль» выступит на «Алых парусах» в Петербурге
16:50
В ЕСПЧ передали иск Навального против России на рассмотрение Большой палаты
16:43
Олег Табаков потерял сотни миллионов рублей в банке «Клиентский»
16:37
ВЦИОМ: Россияне категорически против закрытия супермаркетов по выходным
16:30
Пять десятков нарушений благоустройства в Петербурге потянули на 7,5 млн рублей штрафов
16:25
На Вознесенском в ДТП попала правительственная «Ауди»
16:19
Суд продлил арест пяти обвиняемым по делу о теракте в метро
16:05
Песков: Кремль ожидает Додона на ПМЭФ
16:00
Глава Минюста Украины собрался подать в суд на Саакашвили
15:52
Путин сообщил о первом визите короля Саудовской Аравии в Россию
15:46
Комендантский проспект продлят до реки Каменки
15:40
Сотовые операторы объяснили отсутствие SMS-предупреждений о московском урагане
15:34
Шлеменко о бое-реванше с Хэлси: Хочу показать плохому парню, кто в доме хозяин
15:30
В Москве на 31 мая объявлен «желтый» уровень опасности из-за грозы и заморозков
15:23
Пустующие казармы в Стрельне признали памятниками и выставили на торги один корпус
15:20
Финская полиция оправдывается за убийство ручного лосенка
15:11
Омбудсмен Москалькова не увидела оснований для жалоб на оповещения МЧС об урагане
15:06
На Васильевском ограничили проезд из-за прорыва теплосети
15:00
Внук Примакова Евгений стал советником Володина
14:52
МИД заявил об угрозе для России химоружия Квантунской армии
14:45
Эксперт: Доля строящегося элитного жилья в центре Петербурга упала до десятилетнего минимума
14:38
"Ленэнерго" презентовало 15 электрозаправок
14:35
Пулковский рефрактор "модернизируют" всего за 50 тысяч рублей
14:32
Убийца журналиста Циликина получил 8 с половиной лет
14:28
В Госдуме ждут даже судимых блогеров
14:20
В России растет число заражений внутрибольничными инфекциями
14:15
В МИД ведут «тяжелые бои» с ЕС из-за визовых ограничений в Крыму
14:09
Губернатор Орловской области убежден, что «Бог не фраер»
14:00
Защита Усманова не отрицает передачу усадьбы Фонду развития социальных проектов
13:52
Петербургский метрополитен оспорит результаты проверки после теракта
13:46
Завтра небо над Пулково займут две сотни спецбортов с гостями ПМЭФ-2017
13:40
Здание завода "Ландрин" на Выборгской стороне отреставрируют с сохранением фасада
13:33
Скутерист разбился на проспекте Космонавтов
13:28
Суд рассматривает иск миллиардера Алишера Усманова к Алексею Навальному
13:26
СМИ: Задержанного в Москве мальчика пригласили прочесть «Гамлета» в Кремле
13:05
Приставы взыскали с алкогольной «Ладоги» более 700 миллионов в пользу налоговой
12:56
Расходы петербургского бюджета 2016 года исполнены на 97,3 процента
12:54
ЕСПЧ признал нарушения прав человека на выборах 2011 года в Петербурге
12:50
Французская актриса Изабель Юппер вступилась за Серебренникова
12:40
На арене «Санкт-Петербург» уложили новый газон
12:39
На территории бывшего завода "Азарт" появится жилье бизнес-класса
12:36
Продолжение реставрации Юсуповского дворца обойдется в 90 миллионов
12:25
На сайте Визового центра Финляндии невозможно подать анкету из-за сбоя
12:21
Игорь Албин вместо заседания правительства поехал на стадион
12:15
ГМЗ «Петергоф» получил гран-при фестиваля «Интермузей»
12:14
Дело священника Грозовского ушло в прокуратуру
Предыдущие новости
Архив материалов
Доброе дело
Версия для печати
30.05.2017 17:55

Петербургские школьники сделали белые цветы, чтобы помочь пациентам Детского хосписа

Петербургские школьники в течение мая своими руками делали белые цветы, которые 1 июня будут раздаваться горожанам и гостям города за пожертвования – в этот день в Северной столице пройдёт традиционная акция «Белый цветок». Все собранные деньги будут направлены на лечение детей в Санкт-Петербургский Детский хоспис.

Как рассказали в Детском хосписе, в течение месяца учащиеся образовательных учреждений Санкт-Петербурга в рамках «Уроков доброты» говорили не только о милосердии и сострадании, но и своими руками делали белые цветы, чтобы помочь тяжелобольным сверстникам. К работе над подготовкой символа акции присоединились школы всех районов Санкт-Петербурга и Ленинградской области.


Для просмотра в полный размер кликните мышкой

«Сделать доброе дело и помочь тяжелобольным детям смогут 1 июня все желающие. С 12:00 до 20:00 в 33 точках у станций метро добровольцы акции «Белый цветок» будут дарить жителям и гостям города белые цветы. Цель акции – привлечь внимание общества к проблемам детей, страдающих тяжелыми и неизлечимыми заболеваниями, а также собрать средства для медико-социальной помощи им. Каждый желающий принять участие в акции сможет сделать пожертвование, размер которого он определяет сам», – напомнили о цели акции организаторы.

В 2016 году в рамках акции «Белый цветок» было собрано 912 тысяч рублей. За счет этих средств нескольким тяжелобольным детям была оплачена поездка в Москву на консультации к медикам, а также закуплены лекарства и расходные материалы.

Подробнее об акции «Белый цветок» можно узнать на официальном сайте – www.белыйцветокспб.рф

Справка:

Благотворительная акция Санкт-Петербургского Детского хосписа «Белый цветок» является возрождением традиций благотворительности дореволюционной России. Впервые «День Белого цветка» прошел в Санкт-Петербурге в 1911 году по инициативе Государя Императора Николая II и его супруги Государыни Императрицы Александры Федоровны; целью мероприятия был сбор средств на лечение больных туберкулезом. Волонтеры предлагали горожанам купить цветы по цене, которую назначали сами покупатели. До революции праздник «Белого цветка» пользовался большой популярностью, в нем принимали участие десятки тысяч людей. В наше время традиция постепенно возрождается – с 2000-х годов «День Белого цветка» проходил во многих городах России.

Акция «Белый цветок» была проведена впервые в Санкт-Петербурге в 2012 году по инициативе генерального директора Детский хоспис протоиерея Александра Ткаченко. Более 5 лет «Белый цветок» привлекает внимание общественности, бизнеса и органов государственной власти к проблемам детей с тяжелыми и неизлечимыми заболеваниями. Ежегодно акция проводится при поддержке Правительства Санкт-Петербурга


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Фото предоставлено компанией РЖД Тур
30.05.2017 17:40

Сезонное предложение от РЖД Тур – летняя паровозная прогулка

«Есть такая страна на свете, где в своих поездах разъезжают дети» — эту цитату Джанни Родари можно увидеть на стене вдоль путей Малой Октябрьской детской железной дороги.
«Группа ЛСР»
30.05.2017 17:22

Открыты продажи мест в паркингах жилых комплексов «Южная акватория» и «София»

«Группа ЛСР» начала продажи мест на крытых многоуровневых стоянках и подземных паркингах в жилых комплексах «Южная Акватория» и «София» в Санкт-Петербурге.
Фотобанк Pixabay.com
30.05.2017 17:20

Ч — чулки, или Нефтяная абвгдейка

Знаете ли вы, что жевательная резинка, духи и лекарства делают из нефти. В мире множество товаров производится из нефти, например, такой предмет женского гардероба, как чулки.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Петербургские школьники сделали белые цветы, чтобы помочь пациентам Детского хосписа
«Добрый рок» приглашает на благотворительный концерт на «Камчатку»
«Лицедеи» с друзьями дадут благотворительный концерт ко Дню защиты детей
Петербургские спортсмены с инвалидностью взяли серебро на ЧР по трейл-ориентированию
«ЯВИЖУ» - взгляд на фотографию со стороны людей с нарушением слуха
В России стартовал проект «Открытая реанимация»
Петербуржцы завоевали медали Кубка России по дзюдо среди слабовидящих
В День города пройдет традиционный благотворительный «Такс-Парад»
Петербургские многодетные мамы покажут социальный флешмоб
В Петербурге стартует финал Всероссийского компьютерного чемпионата среди пенсионеров
Русфонд: «Спасибо за помощь»
Помогите Илье встать на ноги
Кристина хочет жить
Сказочная карета и фигурка-обнимашка порадуют любимый город
«Мечтаю услышать первые слова правнуков»
Научиться жить с неизлечимой болезнью
Жизнь Никиты зависит от нашей помощи
Петербургскому журналисту нужна помощь
Невидимые люди
Дорогие бесплатные лекарства
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Шлеменко против Хэлси: бои без правил как национальная идея

О чем думает самый богатый депутат ЗакСа

скриншот видео/Instagram/funforlifespb

Петербургские фанаты не давали прохода Киану Ривзу

© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.