Открыты продажи мест в паркингах жилых комплексов «Южная акватория» и «София»

«Группа ЛСР» начала продажи мест на крытых многоуровневых стоянках и подземных паркингах в жилых комплексах «Южная Акватория» и «София» в Санкт-Петербурге.

В «Южной Акватории» сейчас можно приобрести парковочное место в одном из двух строящихся семиэтажных надземных паркингов, каждый из которых рассчитан на 300 машиномест. Стоимость парковочного места составляет от 350 до 750 тыс. рублей. Приобрести его здесь можно в рассрочку, предоставляемую до 30 мая 2018 года. Также для покупки доступны парковочные места в подземном паркинге, который рассчитан на 334 места. Стоимость машиноместа варьируется от 350 до 800 тыс. рублей. Возможно оформление рассрочки до 30 ноября 2017 года. Жители «Софии» могут приобрести машиноместо в подземном паркинге, рассчитанном на 122 места стоимостью от 800 тыс. руб. до 1 млн руб. Покупка возможна только при 100% оплате.

Жилой комплекс «Южная акватория» возводится на берегу Финского залива между Ленинским проспектом и улицей Маршала Казакова и объединяет на участке в 23,9 га несколько жилых кварталов, дополненных пешеходными променадами, скверами, спортивными комплексами и детскими площадками. На территории объекта уже появились два детских сада на 155 каждый. Транспортное сообщение с соседними районами обеспечивают Ленинский проспект, Петергофское шоссе и проспект Маршала Жукова, недалеко ЗСД и КАД, ближайшее метро «Ленинский проспект». В нескольких минутах езды дворцово-парковые ансамбли Стрельны, Петродворца, Ломоносова.

Жилой комплекс «София» – крупный проект класса «комфорт», разделенный на несколько этапов строительства. Новоселы первых сданных домов уже оценили преимущества соседства с живописной парковой зоной с системой озер. С северной стороны расположен Парк Интернационалистов, с южной – парк Героев-Пожарных. Транспортное сообщение обеспечивают Южное шоссе, Бухарестская улица, проспект Славы и метро «Международная», строится станция «Проспект Славы» – до нее жители «Софии» смогут дойти пешком за 5 минут.

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