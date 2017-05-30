В Петербурге «успешный предприниматель» получил субсидию и уголовное дело

Притворившийся успешным предпринимателем петербуржец сумел получить в правительстве Ленинградской области 300 тысяч рублей. Суд не оценил актерский талант несостоявшегося бизнесмена и постановил вернуть в бюджет вдвое больше.

Как сообщили 30 мая в пресс-службе прокуратуры города, финансовая афера произошла в период с декабря 2011-го по август 2012 года. Следствие полагает, что мужчина обратился в комитет по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области под видом соискателя на получение субсидии. Для комиссии он подготовил резюме, бизнес-план фирмы, а подкрепил заявку «липовым» свидетельством о прохождении обучения по курсу «Успешный предприниматель», после чего получил желаемые 300 тысяч. Суд признал петербуржца виновным по уголовному делу о хищении бюджетных средств. Согласно решению, мужчина вернет государству субсидию и заплатит еще 300 тысяч в виде штрафа.