«Эталон ЛенСпецСМУ» и Сбербанк провели первую сделку по электронной регистрации

25 мая 2017 года была проведена первая электронная регистрация договора долевого участия (ДДУ), заключенного между дольщиком и АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») с использованием ипотечного кредита от ПАО «Сбербанк России».

Сбербанк является одним из ключевых банков-партнеров Компании, что позволяет создать для клиентов «Эталон ЛенСпецСМУ» наиболее выгодные и удобные условия покупки недвижимости. Очередным шагом вперед стал запуск нового сервиса от Сбербанка – электронной регистрации. Сервис позволяет проводить регистрацию договоров, направленных на приобретение квартир, в электронном виде. Подать документы на регистрацию теперь можно онлайн, а получить зарегистрированный договор по электронной почте. Срок получения документов составит 7 рабочих дней. Сервис электронной регистрации позволяет не только сэкономить время, но и получить дополнительную скидку в размере 0,5% к ипотечной ставке Сбербанка, которая может снизиться до 10,4%. Более подробно с условиями ипотечного кредитования в Сбербанке, в том числе, с сервисом удаленной подачи документов в Росреестр, можно ознакомиться на сайте Сбербанка www.sberbank.ru в разделе «Кредит на жилье».

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481

Справка о ГК «Эталон»

