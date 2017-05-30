«Эталон ЛенСпецСМУ» и Сбербанк провели первую сделку по электронной регистрации

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20:15 30.05.2017
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Проходку тоннеля Невско-Василеостровской линии завершат в середине августа
19:51
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19:40
Минфин рассказал, как будет штрафовать бизнес за работу без онлайн-касс
19:27
Рассмотрение дела Усманова против Навального суд продолжит 31 мая
19:21
Путин призвал НАТО «не придумывать мифических российских угроз»
19:11
Аксенова оштрафовали за организацию вывоза мусора к домам чиновников
19:05
УФАС проверило многомиллионные закупки «Чёрной речки» и возбудило три дела
18:57
Очевидцы: На Васильевском забил фонтан из-под земли
18:46
Минкультуры решило увеличить плату за выход в кинопрокат в полторы тысячи раз
18:39
Минюст отказался признать решение ЕСПЧ о нарушениях на выборах в Госдуму
18:30
Глава МИД ФРГ заявил об ухудшении отношений США и Германии
18:23
Епископ Нектарий объяснил, зачем ему «красивые» номера
18:17
Автомобиль вице-губернатора Албина попал в ДТП на Вознесенском проспекте
18:08
В Петербурге зарегистрированы первые случаи клещевого энцефалита в этом сезоне
18:02
Украина возбудила дело против россиян за ведение «гибридной войны»
17:55
Петербургские школьники сделали белые цветы, чтобы помочь пациентам Детского хосписа
17:46
Порошенко обвинил Путина в «похищении» княжны Анны Ярославны в историю России
17:39
Российская олимпийская чемпионка вернет "облезшие" медали
17:32
Экс-владелец ГК "Город" останется под домашним арестом до осени
17:25
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17:18
СК уточнил число погибших при урагане в Московском регионе
17:12
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17:06
CNN сообщил о наличии у российских властей "уничижительной" информации о Трампе
17:00
На Сизова у «БМВ» вырвало колеса
16:52
«Мумий Тролль» выступит на «Алых парусах» в Петербурге
16:50
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16:43
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16:37
ВЦИОМ: Россияне категорически против закрытия супермаркетов по выходным
16:30
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16:25
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16:19
Суд продлил арест пяти обвиняемым по делу о теракте в метро
16:05
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16:00
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15:52
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15:46
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15:40
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15:34
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30.05.2017 17:17

«Эталон ЛенСпецСМУ» и Сбербанк провели первую сделку по электронной регистрации

«Эталон ЛенСпецСМУ» и Сбербанк провели первую сделку по электронной регистрации
«Эталон ЛенСпецСМУ»

25 мая 2017 года была проведена первая электронная регистрация договора долевого участия (ДДУ), заключенного между дольщиком и АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») с использованием ипотечного кредита от ПАО «Сбербанк России».

Сбербанк является одним из ключевых банков-партнеров Компании, что позволяет создать для клиентов «Эталон ЛенСпецСМУ» наиболее выгодные и удобные условия покупки недвижимости. Очередным шагом вперед стал запуск нового сервиса от Сбербанка – электронной регистрации. Сервис позволяет проводить регистрацию договоров, направленных на приобретение квартир, в электронном виде. Подать документы на регистрацию теперь можно онлайн, а получить зарегистрированный договор по электронной почте. Срок получения документов составит 7 рабочих дней. Сервис электронной регистрации позволяет не только сэкономить время, но и получить дополнительную скидку в размере 0,5% к ипотечной ставке Сбербанка, которая может снизиться до 10,4%. Более подробно с условиями ипотечного кредитования в Сбербанке, в том числе, с сервисом удаленной подачи документов в Росреестр, можно ознакомиться на сайте Сбербанка www.sberbank.ru в разделе «Кредит на жилье».

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481

Справка о ГК «Эталон»
 


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30.05.2017 17:17

«Эталон ЛенСпецСМУ» и Сбербанк провели первую сделку по электронной регистрации

25 мая 2017 года была проведена первая электронная регистрация договора долевого участия (ДДУ), заключенного между дольщиком и АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») с использованием ипотечного кредита от ПАО «Сбербанк России».
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«Группа ЛСР» начала продажи мест на крытых многоуровневых стоянках и подземных паркингах в жилых комплексах «Южная Акватория» и «София» в Санкт-Петербурге.
«Эталон ЛенСпецСМУ»
30.05.2017 17:17
«Эталон ЛенСпецСМУ» и Сбербанк провели первую сделку по электронной регистрации
25 мая 2017 года была проведена первая электронная регистрация договора долевого участия (ДДУ), заключенного между дольщиком и АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») с использованием ипотечного кредита от ПАО «Сбербанк России».
ГК «ЦДС»
30.05.2017 13:33
Введен в эксплуатацию 7 корпус ЖК «Новое Мурино»
Комитет государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области выдал разрешение на ввод в эксплуатацию седьмого корпуса ЖК «Новое Мурино».
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