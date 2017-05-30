В ЕСПЧ передали иск Навального против России на рассмотрение Большой палаты

В Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) решили направить на рассмотрение в Большую палату вынесенный ранее вердикт по иску российского оппозиционера Алексея Навального против РФ, сообщается в пресс-релизе ЕСПЧ от 30 мая.

"29 мая 2017 года панель Большой палаты приняла запрос как господина Навального, так и российских властей о том, чтобы дело было передано на рассмотрение Большой палаты", – отмечается в распространенном во вторник документе.

Ранее в 2017 году ЕСПЧ обнародовал постановление, согласно которому правительство РФ обязано выплатить Навальному 63,7 тыс. евро за семь задержаний во время массовых собраний в 2012 – 2014 годах.

В жалобе Навального указывалось, что представители российских правоохранительных органов неоднократно производили его незаконные аресты во время массовых собраний, а также предъявляли обвинения в совершении административных правонарушений, связанных с нарушением порядка проведения публичных мероприятий или с отказом повиноваться органам правопорядка.

Российская сторона заявила, что обжалует этот вердикт ЕСПЧ.