«Мумий Тролль» выступит на «Алых парусах» в Петербурге

Хедлайнером главного концерта для петербургских выпускников – 2017 объявлен Илья Лагутенко и его группа «Мумий Тролль». Об этом 30 мая сообщил «Пятый канал», отвечающий за организацию мероприятия.

Ежегодный праздник пройдёт в Северной столице в ночь на 24 июня. Артистов, которые будут выступать на Дворцовой площади, по традиции выбрали сами выпускники.

«Опросы среди старшеклассников 15 – 18 лет провел Центр управления знаниями и выяснил, что из всей палитры современной музыки они особо выделяют отечественные рок-группы», – отметил «Пятый канал».

По данным комитета по образованию, получить пригласительные билеты, без которых попасть на Дворцовую площадь в этот вечер будет невозможно, ученики смогут с 20 по 22 июня в своих школах.

В 2016 году «Алые паруса» собрали около тридцати тысяч выпускников школ. Для них на Дворцовой выступали «Ночные снайперы», «Сплин», Iowa, Бьянка и другие. Хедлайнером стала группа «Звери».