Когда капиталисты идут к коммунисту ЗакСа Ивановой

Владельцы контрольного пакета акций 22 года не видят прибыли, сдавая в аренду тысячи метров на Апраксином Дворе. А миноритарии не видят защиты в судах. Тогда они идут к депутату-коммунисту. Тем более, что она - супруга их оппонента.

Открытое письмо

«Нас тронул предвыборный тезис депутата-коммуниста петербургского ЗакСа Ирины Ивановой о "коррупции власти и крупного капитала». «Это не частные случаи российской действительности», – всегда подчеркивала она, а мы уверены, что и сегодня подчеркивает наш парламентарий. Но все же есть один личный случай, где Ирине Ивановой легче станет менять мир к лучшему. Депутат ЗакСа Петербурга от КПРФ Иванова не только работала в нашем ЗАО «Центр автомобильной торговли», но является женой и матерью главных акционеров. А вот они, как раз, ни разу и не видели нашей прибыли.

Кратко: ЗАО "Центр автомобильной торговли" возникло в 1995 году на месте старейшего в Петербурге автомагазина в Апраксином дворе, где еще при Сталине продавали первые «Москвичи» и «Победы».

Изначально в ЗАО было 50 акционеров. Это фактически все, кто работал в магазине при советской власти. На сегодня картина реестра другая – шесть акционеров, где более 90% принадлежит двум – генеральному директору Виктору Чеснокову и его дочери Дарье. Да и профиль предприятия поменялся. 2,5 тысячи квадратных метров сдается всевозможным, Вам понятным, арендаторам.

Но мы, оставшиеся, скромные четыре миноритария, за все годы не получили ни рубля дивидендов, хотя высокие цены аренды на Апрашке известны всем.

Мы неоднократно пытались узнать, отчего же так скромно обстоят дела в родном обществе, куда уходит прибыль все 22 года, но сделать это оказалось очень непросто. Только получив документы через суд, мы узнали, что большая часть помещений сдается в аренду по 290 рублей за метр с учетом коммунальных платежей. Странно, так как даже из открытых источников известно, что аренда в Апраксином дворе – минимум 2 тысячи рублей за тот же метр.

Обобщим: на основании результатов назначенной судом экспертизы, убыток обществу за 3 года от такой буржуазной деятельности составил 65 миллионов рублей. Но даже школьник понимает – если где-то убыло, значит, где-то прибыло.

Мы смеем предположить, что прибыло как раз в семье депутата петербургского ЗакСА от КПРФ, Ирины Ивановой. Ведь она – жена нашего генерального директора Чеснокова и мама нашего основного акционера, Дарьи.

Здесь просятся Ваши, Ирина Владимировна, справедливые, предвыборные слова: "Совершенно очевидно, что огромная доля национального дохода сосредотачивается в руках немногих". Но Вам легко будет разобраться. Ведь Вы же у нас долгие годы были коммерческим директором и председателем Совета Директоров до избрания в ЗакС в 2011 году.



Так что Вы, пожалуйста, поставьте свое коммунистическое выше личного.

Акционеры ЗАО " Центр Автомобильной Торговли":

Капралов Борис

Ловягин Кирилл

Монахов Юрий