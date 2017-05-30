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31.05.2017 12:00

Когда капиталисты идут к коммунисту ЗакСа Ивановой

Владельцы контрольного пакета акций 22 года не видят прибыли, сдавая в аренду тысячи метров на Апраксином Дворе. А миноритарии не видят защиты в судах. Тогда они идут к депутату-коммунисту. Тем более, что она - супруга их оппонента.
Когда капиталисты идут к коммунисту ЗакСа Ивановой
Фото: Коньков Сергей

Открытое письмо

«Нас тронул предвыборный тезис депутата-коммуниста петербургского ЗакСа Ирины Ивановой о "коррупции власти и крупного капитала». «Это не частные случаи российской действительности», – всегда подчеркивала она, а мы уверены, что и сегодня подчеркивает наш парламентарий. Но все же есть один личный случай, где Ирине Ивановой легче станет менять мир к лучшему. Депутат ЗакСа Петербурга от КПРФ Иванова не только работала в нашем ЗАО «Центр автомобильной торговли», но является женой и матерью главных акционеров. А вот они, как раз, ни разу и не видели нашей прибыли.      

Кратко: ЗАО "Центр автомобильной торговли" возникло в 1995 году на месте старейшего в Петербурге автомагазина в Апраксином дворе, где еще при Сталине продавали первые «Москвичи» и «Победы».


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Изначально в ЗАО было 50 акционеров. Это фактически все, кто работал в магазине при советской власти. На сегодня картина реестра другая – шесть акционеров, где более 90% принадлежит двум – генеральному директору Виктору Чеснокову и его дочери Дарье. Да и профиль предприятия поменялся. 2,5 тысячи квадратных метров сдается всевозможным, Вам понятным, арендаторам.

www.citywalls.ru
www.citywalls.ru

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Но мы, оставшиеся, скромные четыре миноритария, за все годы не получили ни рубля дивидендов, хотя высокие цены аренды на Апрашке известны всем.    

Мы неоднократно пытались узнать, отчего же так скромно обстоят дела в родном обществе, куда уходит прибыль все 22 года, но сделать это оказалось очень непросто. Только получив документы через суд, мы узнали, что большая часть помещений сдается в аренду по 290 рублей за метр с учетом коммунальных платежей. Странно, так как даже из открытых источников известно, что аренда в Апраксином дворе – минимум 2 тысячи рублей за тот же метр.

Обобщим: на основании результатов назначенной судом экспертизы, убыток обществу за 3 года от такой буржуазной деятельности составил 65 миллионов рублей. Но даже школьник понимает – если где-то убыло, значит, где-то прибыло.

Мы смеем предположить, что прибыло как раз в семье депутата петербургского ЗакСА от КПРФ, Ирины Ивановой. Ведь она – жена нашего генерального директора Чеснокова и мама нашего основного акционера, Дарьи.   

Здесь просятся Ваши, Ирина Владимировна, справедливые, предвыборные  слова: "Совершенно очевидно, что огромная доля национального дохода сосредотачивается в руках немногих". Но Вам легко будет разобраться. Ведь Вы же у нас долгие годы были коммерческим директором и председателем Совета Директоров до избрания в ЗакС в 2011 году.


Так что Вы, пожалуйста, поставьте свое коммунистическое выше личного.    

Акционеры ЗАО " Центр Автомобильной Торговли":
Капралов Борис
Ловягин Кирилл
Монахов Юрий

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