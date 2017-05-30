Олег Табаков потерял сотни миллионов рублей в банке «Клиентский»

Актер и руководитель МХТ имени Чехова Олег Табаков потерял сотни миллионов рублей, оказавшись в числе клиентов проблемного банка, против руководства которого возбуждено не одно уголовное дело.

Как сообщает 30 мая «Росбалт» со ссылкой на источники в правоохранительных органах, дела о хищениях со счетов вкладчиков банка «Клиентский» Следственный комитет объединил в одно производство. Также в него вошли дела о кредитах, которые якобы получали физические лица, но, как позже выяснилось, денег у банка не занимали.

По информации агентства, среди пострадавших вкладчиков оказался режиссёр Олег Табаков, который потерял 677 миллионов рублей, глава государственного центра по подготовке олимпийцев в Новогорске Николай Доморацкий, который недосчитался 2,5 миллиона долларов, и другие важные клиенты.

Впрочем, пострадали и те, кто якобы оформлял в «Клиентском» кредит. «Росбалт» сообщает, что одним из последних стал кредит в размере 1,7 миллиарда рублей, который якобы выдали ничего не подозревающему мужчине еще в 2015 году, незадолго до отзыва лицензии.

По версии следствия, к преступлению может быть причастно руководство финансовой организации. В рамках обоих расследований в международный розыск объявлен бывший и. о. председателя правления банка Илья Волосевич. Также вопросы есть ещё к одному бывшему председателю правления – олимпийскому чемпиону, баскетболисту Андрею Лопатову. Но задать их не могут больше года – экс-банкир уехал в Соединённые Штаты.