ВЦИОМ: Россияне категорически против закрытия супермаркетов по выходным

Еще
20:15 30.05.2017
Пришлите свою новость!
19:57
Проходку тоннеля Невско-Василеостровской линии завершат в середине августа
19:51
«Фонтанка» за 60 секунд — 30 мая
19:40
Минфин рассказал, как будет штрафовать бизнес за работу без онлайн-касс
19:27
Рассмотрение дела Усманова против Навального суд продолжит 31 мая
19:21
Путин призвал НАТО «не придумывать мифических российских угроз»
19:11
Аксенова оштрафовали за организацию вывоза мусора к домам чиновников
19:05
УФАС проверило многомиллионные закупки «Чёрной речки» и возбудило три дела
18:57
Очевидцы: На Васильевском забил фонтан из-под земли
18:46
Минкультуры решило увеличить плату за выход в кинопрокат в полторы тысячи раз
18:39
Минюст отказался признать решение ЕСПЧ о нарушениях на выборах в Госдуму
18:30
Глава МИД ФРГ заявил об ухудшении отношений США и Германии
18:23
Епископ Нектарий объяснил, зачем ему «красивые» номера
18:17
Автомобиль вице-губернатора Албина попал в ДТП на Вознесенском проспекте
18:08
В Петербурге зарегистрированы первые случаи клещевого энцефалита в этом сезоне
18:02
Украина возбудила дело против россиян за ведение «гибридной войны»
17:55
Петербургские школьники сделали белые цветы, чтобы помочь пациентам Детского хосписа
17:46
Порошенко обвинил Путина в «похищении» княжны Анны Ярославны в историю России
17:39
Российская олимпийская чемпионка вернет "облезшие" медали
17:32
Экс-владелец ГК "Город" останется под домашним арестом до осени
17:25
«Фонтанка» вошла в пятёрку самых цитируемых ресурсов Рунета
17:18
СК уточнил число погибших при урагане в Московском регионе
17:12
В Петербурге «успешный предприниматель» получил субсидию и уголовное дело
17:06
CNN сообщил о наличии у российских властей "уничижительной" информации о Трампе
17:00
На Сизова у «БМВ» вырвало колеса
16:52
«Мумий Тролль» выступит на «Алых парусах» в Петербурге
16:50
В ЕСПЧ передали иск Навального против России на рассмотрение Большой палаты
16:43
Олег Табаков потерял сотни миллионов рублей в банке «Клиентский»
16:37
ВЦИОМ: Россияне категорически против закрытия супермаркетов по выходным
16:30
Пять десятков нарушений благоустройства в Петербурге потянули на 7,5 млн рублей штрафов
16:25
На Вознесенском в ДТП попала правительственная «Ауди»
16:19
Суд продлил арест пяти обвиняемым по делу о теракте в метро
16:05
Песков: Кремль ожидает Додона на ПМЭФ
16:00
Глава Минюста Украины собрался подать в суд на Саакашвили
15:52
Путин сообщил о первом визите короля Саудовской Аравии в Россию
15:46
Комендантский проспект продлят до реки Каменки
15:40
Сотовые операторы объяснили отсутствие SMS-предупреждений о московском урагане
15:34
Шлеменко о бое-реванше с Хэлси: Хочу показать плохому парню, кто в доме хозяин
15:30
В Москве на 31 мая объявлен «желтый» уровень опасности из-за грозы и заморозков
15:23
Пустующие казармы в Стрельне признали памятниками и выставили на торги один корпус
15:20
Финская полиция оправдывается за убийство ручного лосенка
15:11
Омбудсмен Москалькова не увидела оснований для жалоб на оповещения МЧС об урагане
15:06
На Васильевском ограничили проезд из-за прорыва теплосети
15:00
Внук Примакова Евгений стал советником Володина
14:52
МИД заявил об угрозе для России химоружия Квантунской армии
14:45
Эксперт: Доля строящегося элитного жилья в центре Петербурга упала до десятилетнего минимума
14:38
"Ленэнерго" презентовало 15 электрозаправок
14:35
Пулковский рефрактор "модернизируют" всего за 50 тысяч рублей
14:32
Убийца журналиста Циликина получил 8 с половиной лет
14:28
В Госдуме ждут даже судимых блогеров
14:20
В России растет число заражений внутрибольничными инфекциями
14:15
В МИД ведут «тяжелые бои» с ЕС из-за визовых ограничений в Крыму
14:09
Губернатор Орловской области убежден, что «Бог не фраер»
14:00
Защита Усманова не отрицает передачу усадьбы Фонду развития социальных проектов
13:52
Петербургский метрополитен оспорит результаты проверки после теракта
13:46
Завтра небо над Пулково займут две сотни спецбортов с гостями ПМЭФ-2017
13:40
Здание завода "Ландрин" на Выборгской стороне отреставрируют с сохранением фасада
13:33
Скутерист разбился на проспекте Космонавтов
13:28
Суд рассматривает иск миллиардера Алишера Усманова к Алексею Навальному
13:26
СМИ: Задержанного в Москве мальчика пригласили прочесть «Гамлета» в Кремле
13:05
Приставы взыскали с алкогольной «Ладоги» более 700 миллионов в пользу налоговой
12:56
Расходы петербургского бюджета 2016 года исполнены на 97,3 процента
12:54
ЕСПЧ признал нарушения прав человека на выборах 2011 года в Петербурге
12:50
Французская актриса Изабель Юппер вступилась за Серебренникова
12:40
На арене «Санкт-Петербург» уложили новый газон
12:39
На территории бывшего завода "Азарт" появится жилье бизнес-класса
12:36
Продолжение реставрации Юсуповского дворца обойдется в 90 миллионов
12:25
На сайте Визового центра Финляндии невозможно подать анкету из-за сбоя
12:21
Игорь Албин вместо заседания правительства поехал на стадион
12:15
ГМЗ «Петергоф» получил гран-при фестиваля «Интермузей»
12:14
Дело священника Грозовского ушло в прокуратуру
Предыдущие новости
Архив материалов
Общество
Версия для печати
30.05.2017 16:37

ВЦИОМ: Россияне категорически против закрытия супермаркетов по выходным

82% опрошенных ВЦИОМом россиян выступили против ограничения времени работы супермаркетов до 9 вечера по будням и до 16:00 по субботам. 15% готовы поддержать такую меру. 68% считают, что ограничение работы супермаркетов создаст массу неудобств для покупателей, а 39% уверены, что такие меры приведут к росту цен в маленьких магазинах и на рынках. По 12% придерживаются мнения, что это поможет развитию малого бизнеса и фермерства.

Результаты опроса Всероссийский центр изучения общественного мнения опубликовал 30 мая. Напомним, ранее сообщалось, что идею о закрытии гипер- и супермаркетов в выходные и по ночам ради развития малого бизнеса продвигает первый зампред комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике Сергей Лисовский.

В исследовании фигурировали также вопросы о ценах на продукты, о качестве еды и о количестве магазинов. По данным социологов, ради снижения цен мириться с сокращением числа магазинов готовы 40% россиян, а 55% на это не согласны. Маленький ассортимент продуктов первой необходимости – приемлемая мера при условии низких цен для 24% соотечественников. При этом 73% не хотят ограничивать себя в выборе, несмотря на цены. Ездить на рынки и товарные базы ради экономии готовы 22%, а 75% опрошенных не желают тратить свое время на это. Меньше 20% смирились бы с дефицитом ряда продуктов и низким качеством еды.

Если государство ограничит цены на продукты, закроется часть магазинов — так считают 55% опрошенных. 28% уверены, что это приведет к спекуляции и дефициту. Цены станут ниже, а уровень жизни выше, уверены 25% респондентов. 12% придерживаются мнения, что ограничение цен приведет к росту дохода производителей.

При этом 67% опрошенных за последний год начали больше экономить на еде, большинство из них живут в городах с населением около полумиллиона человек.


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Фотобанк Pixabay.com
30.05.2017 17:20

Ч — чулки, или Нефтяная абвгдейка

Знаете ли вы, что жевательная резинка, духи и лекарства делают из нефти. В мире множество товаров производится из нефти, например, такой предмет женского гардероба, как чулки.
Самолет «Архангельск»
29.05.2017 17:20

Авиакомпания «Россия» назвала самолет в честь Архангельска

Для «России» Архангельск является одной из важных точек в географии полетов. В летнем сезоне 2017 года компания выполняет 2 ежедневных рейса из Архангельска в Санкт-Петербург.
19.05.2017 17:53

Открылся первый музей "Бессмертного Ленинграда"

В 295-й гимназии Фрунзенского района открылся новый музей "Бессмертный Ленинград", посвященный героической истории ленинградцев времен Великой Отечественной войны.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Блогеры Усманов и Навальный в суд, остальные в депутаты
Рассмотрение дела Усманова против Навального суд продолжит 31 мая
В Петербурге зарегистрированы первые случаи клещевого энцефалита в этом сезоне
Экс-владелец ГК "Город" останется под домашним арестом до осени
«Фонтанка» вошла в пятёрку самых цитируемых ресурсов Рунета
Ч — чулки, или Нефтяная абвгдейка
В Петербурге «успешный предприниматель» получил субсидию и уголовное дело
Олег Табаков потерял сотни миллионов рублей в банке «Клиентский»
Как победить стресс футбольным копам
ВЦИОМ: Россияне категорически против закрытия супермаркетов по выходным
Блогеры Усманов и Навальный в суд, остальные в депутаты
Как победить стресс футбольным копам
Город трёх планетариев
Нефть вокруг нас
Лето с умом
Слова почетных
«Первый зять» США под колпаком у Мюллера
Госдума подбирается к Telegram
Ловец покемонов Соколовский: Я – идиот, а Саша Спилберг – нет
Видеоблогинг по-русски: откручиваем курице голову
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Шлеменко против Хэлси: бои без правил как национальная идея

О чем думает самый богатый депутат ЗакСа

скриншот видео/Instagram/funforlifespb

Петербургские фанаты не давали прохода Киану Ривзу

Новости компаний
Фотобанк Pixabay.com
30.05.2017 17:20
Ч — чулки, или Нефтяная абвгдейка
Знаете ли вы, что жевательная резинка, духи и лекарства делают из нефти. В мире множество товаров производится из нефти, например, такой предмет женского гардероба, как чулки.
Самолет «Архангельск»
29.05.2017 17:20
Авиакомпания «Россия» назвала самолет в честь Архангельска
Для «России» Архангельск является одной из важных точек в географии полетов. В летнем сезоне 2017 года компания выполняет 2 ежедневных рейса из Архангельска в Санкт-Петербург.
19.05.2017 17:53
Открылся первый музей "Бессмертного Ленинграда"
В 295-й гимназии Фрунзенского района открылся новый музей "Бессмертный Ленинград", посвященный героической истории ленинградцев времен Великой Отечественной войны.
XV Международный шахматный турнир «Юные звезды мира»
17.05.2017 17:54
Международный шахматный турнир «Юные звезды мира» стартовал в Киришах
XV Международный шахматный турнир «Юные звезды мира», посвященный памяти одного из сильнейших юных шахматистов Ленобласти Вани Сомова, начался в Киришах. В этом году он проходит в новом формате.
«Год до поступления: время выбирать вуз!»
11.05.2017 10:10
Десятиклассникам и их родителям расскажут как выбрать профессию и вуз
Решение о выборе вуза и профессии всегда одно из самых важных и сложных не только в жизни старшеклассника, но и всей его семьи. 14 мая специалисты образовательного форума «Навигатор Поступления» расскажут десятиклассникам и их родителям о том, с чего начать выбирать профессию и вуз
Фото: ООО "Группа компаний "Дарница"
10.05.2017 10:29
В Петербурге вместо слов поздравлений раздавали свежий хлеб
Двадцать тысяч батонов «Аладушкин» было роздано девятого мая на городских праздниках в пяти муниципальных округах Санкт-Петербурга: Петроградском, Калининском, Адмиралтейском, Красногвардейском и Московском районах.
03.05.2017 13:16
«Фонтанка» выберет лучший офис и его команду
Премия интернет-канала [Фонтанка.Офис] «Золотая скрепка» ориентирована на коллективы компаний Петербурга и Ленобласти. По итогам онлайн-голосования на сайте интернет-газеты «Фонтанка.ру» будут выбраны «Лучший офисный коллектив», «Лучшее офисное пространство», а также «Лучший коллектив СМИ» 2017 года
Tele2
28.04.2017 16:35
Tele2 и фонд «Навстречу переменам» ищут социальных предпринимателей, готовых побороться за миллион
Tele2 объявляет о начале III Всероссийского конкурса социальных предпринимателей «Навстречу переменам»
Tele2 Praktik 2017
28.04.2017 12:25
Tele2 приглашает на оплачиваемую практику
Tele2 предлагает студентам принять участие в программе Tele2 Praktik 2017
«Уральские авиалинии»
28.04.2017 11:12
Бортпроводники «Уральских авиалиний» получили награду на форуме SkyService
Команда бортпроводников авиакомпании «Уральские авиалинии» приняла участие в форуме предприятий гражданской авиации SkyService 2017
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.