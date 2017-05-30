ВЦИОМ: Россияне категорически против закрытия супермаркетов по выходным

82% опрошенных ВЦИОМом россиян выступили против ограничения времени работы супермаркетов до 9 вечера по будням и до 16:00 по субботам. 15% готовы поддержать такую меру. 68% считают, что ограничение работы супермаркетов создаст массу неудобств для покупателей, а 39% уверены, что такие меры приведут к росту цен в маленьких магазинах и на рынках. По 12% придерживаются мнения, что это поможет развитию малого бизнеса и фермерства.

Результаты опроса Всероссийский центр изучения общественного мнения опубликовал 30 мая. Напомним, ранее сообщалось, что идею о закрытии гипер- и супермаркетов в выходные и по ночам ради развития малого бизнеса продвигает первый зампред комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике Сергей Лисовский.

В исследовании фигурировали также вопросы о ценах на продукты, о качестве еды и о количестве магазинов. По данным социологов, ради снижения цен мириться с сокращением числа магазинов готовы 40% россиян, а 55% на это не согласны. Маленький ассортимент продуктов первой необходимости – приемлемая мера при условии низких цен для 24% соотечественников. При этом 73% не хотят ограничивать себя в выборе, несмотря на цены. Ездить на рынки и товарные базы ради экономии готовы 22%, а 75% опрошенных не желают тратить свое время на это. Меньше 20% смирились бы с дефицитом ряда продуктов и низким качеством еды.

Если государство ограничит цены на продукты, закроется часть магазинов — так считают 55% опрошенных. 28% уверены, что это приведет к спекуляции и дефициту. Цены станут ниже, а уровень жизни выше, уверены 25% респондентов. 12% придерживаются мнения, что ограничение цен приведет к росту дохода производителей.

При этом 67% опрошенных за последний год начали больше экономить на еде, большинство из них живут в городах с населением около полумиллиона человек.