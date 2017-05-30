Пять десятков нарушений благоустройства в Петербурге потянули на 7,5 млн рублей штрафов

В Петербурге небрежных к благоустройству подрядчиков оштрафовали на миллионы рублей. Привести вверенные территории в порядок после земляных работ следовало до 15 мая.

Как сообщили 30 мая «Фонтанке» в Государственной административно-технической инспекции, по проблемным адресам возбудили более 55 дел об административных правонарушениях. Общая сумма штрафов составила 7 581 000 рублей.

В инспекции привели примеры нарушителей. Так, двадцать пятого числа петербургские общественники вместе с чиновниками проинспектировали городские улицы в поисках нарушений благоустройства. Совместная выездная проверка организации «Красивый Петербург» и ГАТИ охватила 32 адреса, большая часть из которых, впрочем, и раньше была на контроле у инспекторов.

В ходе инспекции, рассказывают в «Красивом Петербурге», комиссия приехала к дому №4 по проспекту Испытателей, где находится объект ПАО «Ленэнерго». По информации ГАТИ, подрядчик выполнял работы по укладке кабеля без разрешительной документации, за что было составлено 5 протоколов об административных правонарушениях на сумму, превышающую 1 млн рублей.

В ПАО «Ленэнерго» «Фонтанке» сообщили, что компания восстановила благоустройство дорог и тротуаров на всех своих объектах, на которых выполнялись работы по технологическому присоединению, включая территорию на проспекте Испытателей. «Собственники объектов, на которых были проведены работы, могут в онлайн-режиме обратиться в «Ленэнерго», если у них есть замечания к качеству благоустройства территории. Онлайн-приемная по вопросам благоустройства доступна на официальном сайте компании», – добавили в «Ленэнерго».

Нашлись нарушения и на Липовой аллее — там после завершения работ по размещению временной тепловой сети СПб ГКУ «Управление заказчика» не восстановило газон, асфальт и поребрики.

Еще два проблемных объекта расположены в Выборгском районе. На улицах Шателена, Хлопина и Курчатова ООО «Промэнерго» по контракту с компанией «ИнвестСтрой» прокладывало электрокабель в октябре 2016 года. Благоустройство было выполнено только частично. На Придорожной аллее ООО «Ватергаз» по заказу ГУП «ТЭК» размещал временную теплосеть. В ноябре 2016 года она была демонтирована, а благоустройство до конца не восстановлено.

Также без ордера проводила работы у дома 42А по набережной Мойки компания «Электрострой». Как уверяют в ГАТИ, подрядчики разворотили двор, проложили кабель и уехали, оставив территорию в плачевном состоянии.

По поручению губернатора Георгия Полтавченко все благоустройство в городе после прокладки различных инженерных сетей должно было быть завершено к 24 апреля, однако позже из-за холодов срок сдвинули на 15 мая.