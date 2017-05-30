Как победить стресс футбольным копам

Судя по документу, поступившему полицейским Петербурга, в ГУ МВД уже знают результаты игры российской сборной на Кубке конфедераций. И заранее готовятся бороться со стрессом при охране чемпионата.

Если при выполнении служебных задач во время матчей Кубка конфедераций полицейский безумно вращает глазами, надувает щеки и одновременно улыбается – это не то, что вы подумали.

После прочтения памятки, разосланной 30 мая по подразделениям Петербурга, мы знаем – так мимически наши служивые борются со стрессом. А так как подобными документами ранее личный состав не кормили и новинка приурочена исключительно к проведению футбольных чемпионатов, то можно предположить, что полицейский главк обладает инсайдом. «Фонтанка» тоже разволновалась и решила процитировать лучшие строчки этого учения.

Сегодня, 30 мая, во многие районные подразделения полиции Петербурга, сотрудники которых будут задействованы с 17 июня на охране общественного порядка при проведении Кубка конфедераций, поступила памятка на трех страницах. Ее подготовили сотрудники Управления по работе с личным составом, что в советском прошлом именовались замполитами. Озаглавлен документ многообещающе: «Профилактика стресса и переутомления при выполнении оперативно-служебных задач в период подготовки и проведения футбольных чемпионатов».

Первая строчка памятки – не фраза, а будто научный удар в мозг полицейского: «СТРЕСС – реакция организма на негативные воздействия окружающей среды». Следующие буквы также категоричны: «Есть ситуации, которые вызывают стресс у большинства людей». Если исходить из информационного повода создания памятки, то, похоже, ГУ МВД намекает на разгромные счета в матчах отечественных мастеров футбола.

Далее длиной в страницу идет ввод в тему. Как то – физические признаки: боли в груди, спине, голове и, наконец, дрожь и колики. Последнее уж точно нам ни к чему. Эмоциональные признаки также изложены доходчиво: от враждебности до чувства беспомощности, даже страха. Согласитесь, тысячи беспомощных полицейских с дрожью и коликами не украсят этот праздник. Ну а поведенческие симптомы стресса уж совсем не понравятся петербуржцам и гостям Кубка – поиск виновных.

И перед тем, как перейти к конкретным упражнениям, полицейским воспрещается курить и пить алкоголь. Согласно тайным знаниям Управления по личному составу, это снижает работоспособность на 25%. Действительно, зачем нам 75-процентный человек в форме.

Перейдем к важным, даже для организаторов Кубка, антистрессовым правилам. Тем более что текст в этом месте сдобрен восклицательным знаком.

«Если заметите, что это случилось с вами, медленно выполняйте глубокий вдох и выдох». Любопытно, что после этого необычного совета выписана буквально библейская мудрость: «Чем слабее тело, тем больше оно приказывает, а чем оно сильнее, тем оно послушнее».

И, наконец, главное – избавление от психической напряженности. Для чего и требуется посильное использование мимических мускулатур лиц сотрудников органов внутренних дел.

"- Слегка надуть щеки, сделать несколько глотательных движений, провести рукой по лицу, как бы убирая остатки тревоги. Затем поднимите уголки губ вверх и почувствуйте, как приятные ощущения идут от уголков губ рта к ушам;



– В течении 15 – 20 секунд выполните простые движения глазных яблок: влево-вверх, вправо-вверх, влево-вниз, вправо-вниз, движения по кругу вправо и влево".

Согласны, тут главное – им не перепутать. А нам тактично делать вид, что мы не замечаем напавших на сотрудников колик и ужаса.

И только затем полицейскому разрешается оставшееся: «Теперь, взяв себя в руки, вы спокойно можете продолжить прерванную деятельность». И ничто не будет угрожать чемпионату, кроме собственной сборной.

Евгений Вышенков,

"Фонтанка.ру"