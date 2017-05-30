Песков: Кремль ожидает Додона на ПМЭФ

В Кремле ожидают, что президент Молдавии Игорь Додон посетит Петербургский экономический форум после заявлений о намерении обсудить с президентом России Владимиром Путиным высылку из страны пяти российских дипломатов, передает РИА «Новости» 30 мая.

«Ждем Додона на форуме в Петербурге», — сказал он.

Ранее сообщалось, что Додон обвинил правительство Молдавии в провокационных действиях и призвал российское руководство не поддаваться провокационным действиям со стороны правительства страны в связи с высылкой российских дипломатов.

«Уважаемые российские партнеры, в течение последних шести месяцев вы показали открытость и готовность к стратегическому партнерству. Не поддавайтесь эмоциям и не принимайте в связи с этими провокационными действиями правительства Молдавии поспешные решения», — сказал он.

Додон также пообещал, что потребует отчета от министра иностранных дел страны и главы службы информации и безопасности, подписавших указ о высылке российских дипломатов.