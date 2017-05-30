Суд продлил арест пяти обвиняемым по делу о теракте в метро

Басманный районный суд Москвы продлил сроки содержания под стражей пятерым обвиняемым по делу о взрыве в петербургском метро. Об этом «Фонтанке» сообщили в пресс-службе столичного суда.

30 мая суд удовлетворил ходатайство следствия и оставил в СИЗО Дилмурода Муидинова, Сейфилла Хакимова, Ибрагибжона Эрматова и Содика Ортикова до 6 сентября. Срок ареста Акрама Азимова продлили до 17 сентября.

Как сообщалось ранее, предполагаемые соучастники теракта в петербургском метро неделю назад были эпатированы в Москву. К тому моменту в столице уже находились еще пять человек, которых следствие также считает причастными к теракту.

3 апреля 2017 года произошел взрыв на синей ветке метро Петербурга. Вместе с предполагаемым смертником Джалиловым погибли и впоследствии умерли от ран еще 15 человек, пострадали более ста пассажиров. На сегодняшний день, по словам вице-губернатора Северной столицы Анны Митяниной, в больницах остаются четверо пострадавших при взрыве в подземке. Все они – в удовлетворительном состоянии. На амбулаторном лечении – 77 человек.