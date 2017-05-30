Глава Минюста Украины собрался подать в суд на Саакашвили

Министр юстиции Украины Павел Петренко намерен подать иск о защите чести и достоинства против лидера политической силы "Рух новых сил" Михаила Саакашвили.

"Мной принято решение подать иск по тем всем заявлениям, которые делал данный гражданин относительно защиты чести и достоинства", – сообщил Петренко на брифинге во вторник в Киеве.

"В этом кабинете (министра юстиции. – Ред.) присутствовали несколько народных депутатов и непосредственно Саакашвили. Я очень просто ему пояснил, что необходимо подать пакет документов для того, чтобы они получили регистрацию своей партии... Мне очень жаль, что этот политический деятель... сегодня опустился до уровня базарного, уличного человека, который ругался, пытался спровоцировать драку, вел себя неподобающим образом", – сказал глава Минюста.

Петренко добавил, что в госорганах не должно быть подобного поведения. "Нельзя использовать методы давления и требовать, чтобы совершили незаконные действия", – добавил министр.

Он отметил, что Саакашвили "желанием попиариться уничтожил свою репутацию".

Ранее сообщалось, что партия "Рух новых сил" проводит внеочередной съезд у здания Министерства юстиции Украины, в котором участвуют около 500 – 700 человек.

Участники съезда требуют зарегистрировать партию бывшего главы Одесской областной государственной администрации Саакашвили. Перед началом съезда возникла конфликтная ситуация, когда представители правоохранительных органов не разрешали участникам съезда выгрузить из машины привезенные ими автомобильные шины.