3-4 июня в форту Константин состоится фестиваль воздушных змеев "ФОРТОЛЕТ"

Еще
12:23 31.05.2017
Пришлите свою новость!
12:15
Петербурженок хотят стимулировать к рождению детей до 24-х лет
12:12
Метро Петербурга изменило время повторного захода по суточному проездному
12:08
Сотрудники ДПС Пушкинского района спасли жильцов горящего дома
12:07
В Пулково начались веерные задержки рейсов «Вим-Авиа»
12:00
ЗакС отказался поддерживать запрос Дмитриевой о слиянии трёх больниц для ветеранов
11:50
Петербургская «Лента» заплатила 300 тысяч за кишечную палочку в томском салате
11:45
В смертельное ДТП на трассе Петербург – Невель попали белорусы
11:42
Удалившая петербурженке 22 здоровых зуба стоматолог подалась в бега
11:30
«Вим-Авиа» отменила рейс из Пулково в Анталью с 300 пассажирами
11:26
Дольщики ГК "Город" объявили голодовку
11:16
В Киеве арестованы принадлежащие "Газпрому" акции украинского "Газтранзита"
11:07
КАД перекрыли гости ПМЭФ и упавший мусоровоз
11:01
В Москве арестован замглавы Федерального казначейства
10:55
"Квадрат": АИЖК запускает проект по развитию арендного жилья
10:49
Сотрудники Росгвардии могут оказаться под следствием после нападения на здание ФСБ в Хабаровске
10:36
Минобороны опубликовало видео ракетного удара по объектам ИГ
10:30
Норвегия вместо горы подарит Финляндии скульптуру
10:21
Из горящего дома на Растрелли эвакуировали 50 человек
10:15
Луческу требует от «Зенита» $2 млн компенсации
10:09
СМИ сообщают о 49 жертвах теракта в Кабуле
10:03
В Мельниково воры распилили пустой банкомат
09:57
В Петербурге мигрантка родила в парке мертвого ребенка
09:49
В Петербурге тренеру спортшколы добавили эпизод в деле о развращении детей
09:41
На КАД аварии и пробка
09:33
Роскомнадзор напомнил сайту PornHub об обещании бесплатной премиум-подписки
09:25
Силы российского ВМФ обстреляли объекты ИГ из-под воды
09:20
«Вим-Авиа»: Ситуация в Пулково под контролем
09:17
На берегу Невы нашли мёртвого на дереве
09:09
Большой проспект В.О. открыт для транспорта
09:01
На Ленинском полыхала квартира
08:53
Почти 300 человек не могут вылететь из Пулково в Анталью
08:45
Отряд Минобороны вылетел на архипелаг Новая Земля для очистки территории
08:37
Трамп призвал мировых лидеров звонить ему на мобильный
08:29
Конгресс США вызвал на допрос родившегося в Москве советника Трампа
08:21
Сирийские фрукты и овощи появятся в крупнейшей продуктовой сети РФ
08:13
Мощный взрыв у посольства ФРГ в Кабуле: 60 раненых
08:05
МЭР прогнозирует отсутствие роста пенсий до 2035 года
01:17
В “Родине” покажут ретроспективу Константина Лопушанского
01:14
Аккаунты России и Украины устроили исторические дебаты в Twitter
00:38
В Швейцарии мужчину оштрафовали за «лайк» в Facebook
00:26
Под Рязанью разбился легкомоторный самолёт
00:15
Путин пока не принял решения об участии в президентских выборах 2018 года
30/05
В доме Бенуа тушили тринадцатикомнатную квартиру
30/05
Должность главы Российской академии наук останется выборной
30/05
На Октябрьской набережной женщина задела мотоциклиста и протаранила автобус
30/05
Мировые цены на нефть снижаются
30/05
Истребители Су-35С примут на вооружение в конце 2017 года
30/05
На Обуховской Обороны один внедорожник остановил другой трамваем
30/05
Бесхозный предмет ограничил движение по улице Пограничника Гарькавого
30/05
Конкурс на достройку Московского райсуда за 650 млн объявили заново
30/05
Единственным поставщиком топлива для Росгвардии стала «Роснефть»
30/05
В Пулково блокированы 120 детей из-за неисправного самолета «Вим-Авиа»
30/05
После жалобы на мусор петербуржцу посоветовали устроить личную жизнь
30/05
Налоговая отсудила у турфирмы в Петербурге 200 рублей
30/05
Манчини хочет пригласить в «Зенит» тренера молодежной сборной Италии
30/05
За забытую в животе роженицы простыню врачу Первого меда грозит 2 года ограничения свободы
30/05
Маленького мальчика сняли с окна восьмого этажа на Индустриальном
30/05
На Кубке России петербургские танцоры на колясках стали победителями в общем зачете
30/05
Течь из фонтанирующей трубы на Васильевском локализовали
30/05
Проходку тоннеля Невско-Василеостровской линии завершат в середине августа
30/05
«Фонтанка» за 60 секунд — 30 мая
30/05
Минфин рассказал, как будет штрафовать бизнес за работу без онлайн-касс
30/05
Рассмотрение дела Усманова против Навального суд продолжит 31 мая
30/05
Путин призвал НАТО «не придумывать мифических российских угроз»
30/05
Аксенова оштрафовали за организацию вывоза мусора к домам чиновников
30/05
УФАС проверило многомиллионные закупки «Чёрной речки» и возбудило три дела
30/05
Очевидцы: На Васильевском забил фонтан из-под земли
30/05
Минкультуры решило увеличить плату за выход в кинопрокат в полторы тысячи раз
30/05
Минюст отказался признать решение ЕСПЧ о нарушениях на выборах в Госдуму
30/05
Глава МИД ФРГ заявил об ухудшении отношений США и Германии
Предыдущие новости
Архив материалов
Город Публикуется на правах рекламы
Публикуется на правах рекламы
Версия для печати
31.05.2017 10:37

3-4 июня в форту Константин состоится фестиваль воздушных змеев "ФОРТОЛЕТ"

3-4 июня в форту Константин состоится фестиваль воздушных змеев "ФОРТОЛЕТ"
«ФОРТОЛЕТ»

3 и 4 июня 2017г. при поддержке Администрации Кронштадтского района на территории историко-культурного комплекса форт Константин состоится 1-й международный фестиваль воздушных змеев «ФОРТОЛЕТ».

Участники из Польши, Финляндии, Эстонии покажут уникальные модели кайтов. На площадке будут созданы 20 интерактивных зон, каждая из которых создаст самостоятельное событие которое сможет обрести своего участника или зрителя. На 2 дня небо над фортом «Константин» превратится в яркое и красочное полотно, когда гигантские воздушные змеи взлетят ввысь.

В программе фестиваля:

  • Мастер-классы по запуску воздушных змеев;
  • Запуск гигантских воздушных змеев и шоу конструкций;
  • Демонстрация наземных инсталляций;
  • Конфетный дождь;
  • Открытие сезона в парке активного отдыха «КингВинч»;
  • Фестиваль фотографии и тюнинга «АвтоФотоБезумие» парад эксклюзивных автомобилей;
  • Регата на катамаранах;
  • Танкодром масштабных моделей танков;
  • Зона граффити;
  • Зона настольных игр для детей и взрослых;
  • Батуты, веревочный городок, скалодром;
  • Бампербол и тир;
  • Катание на гироскутерах;
  • Сувенирная ярмарка;
  • Концертная программа;
  • Фудкорты и барбекю;
  • Показательные соревнования по вейкборду;
  • Мастер-классы по кайтсерфингу;
  • Музей маяков, интерактивная инсталляция «Привидения форта Константин»;

А также многое другое!

«ФОРТОЛЕТ»
«ФОРТОЛЕТ»

Для просмотра в полный размер кликните мышкой

Стоимость входного билета: 200 рублей
Вход со своим воздушным змеем бесплатный! Свободный вход для детей до 12 лет!

Транспортная доступность
Для гостей фестиваля «ФОРТОЛЕТ» организованы бесплатные автобусы.
1. Автобусы будут ходить каждые 10 минут по маршруту Кронштадтское шоссе -38 (19-й Квартал) – Форт Константин (и обратно).
2. ВНИМАНИЕ! Специально для жителей и гостей г. Кронштадт организованы бесплатные автобусы от остановки «Гостиный двор» (на пр. Ленина у дома Быта). Интервал движения 15 минут. Время работы с 11:30 до 20:00.
Подробная информация в группе ВКонтакте: www.vk.com/fortolet

 

 


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

Новости компаний
«ФОРТОЛЕТ»
31.05.2017 10:37

3-4 июня в форту Константин состоится фестиваль воздушных змеев "ФОРТОЛЕТ"

3 и 4 июня 2017г. при поддержке Администрации Кронштадтского района на территории историко-культурного комплекса форт Константин состоится 1-й международный фестиваль воздушных змеев «ФОРТОЛЕТ».
Фото предоставлено компанией РЖД Тур
30.05.2017 17:40

Сезонное предложение от РЖД Тур – летняя паровозная прогулка

«Есть такая страна на свете, где в своих поездах разъезжают дети» — эту цитату Джанни Родари можно увидеть на стене вдоль путей Малой Октябрьской детской железной дороги.
Фото предоставлено УК “Новоселье”
30.05.2017 13:08

Жители “Новоселье: городские кварталы” озеленили свои дворы

27 мая 2017 года, в День города, в проекте КОТ “Новоселье: городские кварталы” состоялся ЭКО-праздник. Мероприятие было организовано УК “Новоселье”.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Петербурженок хотят стимулировать к рождению детей до 24-х лет
Метро Петербурга изменило время повторного захода по суточному проездному
ЗакС отказался поддерживать запрос Дмитриевой о слиянии трёх больниц для ветеранов
«Вим-Авиа» отменила рейс из Пулково в Анталью с 300 пассажирами
«Вим-Авиа»: Ситуация в Пулково под контролем
Почти 300 человек не могут вылететь из Пулково в Анталью
Конкурс на достройку Московского райсуда за 650 млн объявили заново
После жалобы на мусор петербуржцу посоветовали устроить личную жизнь
Проходку тоннеля Невско-Василеостровской линии завершат в середине августа
«Фонтанка» за 60 секунд — 30 мая
OFF-программа ПМЭФа
Рынок слабого напряжения
Катерам дадут воду во время Кубка конфедераций
Эхо Малиновки, или Как защитить зелень от акул
"Скандинавия" может притормозить
"Газпром" — ГУП ТЭК: путешествие туда и обратно
Сергей Серезлеев: «Эмоции людей невозможно спродюсировать»
День города: спортивная классика перекрытий
Богатырский проспект опять подождет
Александровский парк перекроят от «Спортивной» до «Горьковской»
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Шлеменко против Хэлси: бои без правил как национальная идея

О чем думает самый богатый депутат ЗакСа

скриншот видео/Instagram/funforlifespb

Петербургские фанаты не давали прохода Киану Ривзу

Новости компаний
«ФОРТОЛЕТ»
31.05.2017 10:37
3-4 июня в форту Константин состоится фестиваль воздушных змеев "ФОРТОЛЕТ"
3 и 4 июня 2017г. при поддержке Администрации Кронштадтского района на территории историко-культурного комплекса форт Константин состоится 1-й международный фестиваль воздушных змеев «ФОРТОЛЕТ».
Фото предоставлено компанией РЖД Тур
30.05.2017 17:40
Сезонное предложение от РЖД Тур – летняя паровозная прогулка
«Есть такая страна на свете, где в своих поездах разъезжают дети» — эту цитату Джанни Родари можно увидеть на стене вдоль путей Малой Октябрьской детской железной дороги.
Фото предоставлено УК “Новоселье”
30.05.2017 13:08
Жители “Новоселье: городские кварталы” озеленили свои дворы
27 мая 2017 года, в День города, в проекте КОТ “Новоселье: городские кварталы” состоялся ЭКО-праздник. Мероприятие было организовано УК “Новоселье”.
Конакова Александра
29.05.2017 18:02
Билеты в Филармонию продадут за полцены
Приход лета в Филармонии встречают акцией: в течение трех дней — 1, 2 и 3 июня — билеты на ряд июньских концертов можно будет приобрести за половину стоимости.
«Кивеннапа»
26.05.2017 15:48
«Кивеннапа» намерена погасить все выплаты и удвоить темпы ввода жилья
Топ-менеджментом компании «Кивеннапа» принято решение о выделении значительных сумм на погашение требований клиентов, решивших расторгнуть договор строительства и не получивших свое жилье в срок.
“Новоселье: городские кварталы”
25.05.2017 13:04
Жители “Новоселье: городские кварталы” отметят день города эко-праздником
27 мая 2017 года в 12:00 УК «Новоселье» для жителей кварталов «Альфа» и «Бета» и всех желающих организует ЭКО-праздник!
maximumtest.ru
24.05.2017 16:34
Будущим 11-классникам помогут определиться с профессией и вузами
Решение о выборе вуза и профессии одно из самых сложных как для ребят, так и для их родителей. Но при этом его нужно принять до того, как начнется тяжелый год в 11-м классе.
Фотографии предоставлены Администрацией Приморского района
23.05.2017 17:30
В Петербурге пройдет «Славянская Ярмарка»
С 26 по 28 мая в Санкт-Петербурге, в парке «Озеро Долгое» состоится крупнейший городской фестиваль славянской культуры «Славянская Ярмарка».
SPOT
22.05.2017 14:05
Четвертый сервис по замене масла открывает свои двери для автолюбителей
Замена масла в двигателе является самой приоритетной задачей по техническому обслуживанию автомобиля для любого автовладельца, ведь именно двигатель является сердцем автомобиля. Доверить эту на первый взгляд не сложную, но требующую опыта процедуру можно с уверенностью мастерам SPOT.
Фото предоставлено компаний FORT GROUP
19.05.2017 18:00
Детские клубы выручат родителей в выходные дни
20 и 27 мая родители смогут бесплатно отправить своих детей в увлекательное путешествие. Ребята встретятся с любимыми героями, узнают много интересного и нового. Отдохнут весело и с пользой.
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.