3-4 июня в форту Константин состоится фестиваль воздушных змеев "ФОРТОЛЕТ"

3 и 4 июня 2017г. при поддержке Администрации Кронштадтского района на территории историко-культурного комплекса форт Константин состоится 1-й международный фестиваль воздушных змеев «ФОРТОЛЕТ».

Участники из Польши, Финляндии, Эстонии покажут уникальные модели кайтов. На площадке будут созданы 20 интерактивных зон, каждая из которых создаст самостоятельное событие которое сможет обрести своего участника или зрителя. На 2 дня небо над фортом «Константин» превратится в яркое и красочное полотно, когда гигантские воздушные змеи взлетят ввысь.

В программе фестиваля:

Мастер-классы по запуску воздушных змеев;

Запуск гигантских воздушных змеев и шоу конструкций;

Демонстрация наземных инсталляций;

Конфетный дождь;

Открытие сезона в парке активного отдыха «КингВинч»;

Фестиваль фотографии и тюнинга «АвтоФотоБезумие» парад эксклюзивных автомобилей;

Регата на катамаранах;

Танкодром масштабных моделей танков;

Зона граффити;

Зона настольных игр для детей и взрослых;

Батуты, веревочный городок, скалодром;

Бампербол и тир;

Катание на гироскутерах;

Сувенирная ярмарка;

Концертная программа;

Фудкорты и барбекю;

Показательные соревнования по вейкборду;

Мастер-классы по кайтсерфингу;

Музей маяков, интерактивная инсталляция «Привидения форта Константин»;

А также многое другое!

Стоимость входного билета: 200 рублей

Вход со своим воздушным змеем бесплатный! Свободный вход для детей до 12 лет!

Транспортная доступность

Для гостей фестиваля «ФОРТОЛЕТ» организованы бесплатные автобусы.

1. Автобусы будут ходить каждые 10 минут по маршруту Кронштадтское шоссе -38 (19-й Квартал) – Форт Константин (и обратно).

2. ВНИМАНИЕ! Специально для жителей и гостей г. Кронштадт организованы бесплатные автобусы от остановки «Гостиный двор» (на пр. Ленина у дома Быта). Интервал движения 15 минут. Время работы с 11:30 до 20:00.

Подробная информация в группе ВКонтакте: www.vk.com/fortolet