Путин сообщил о первом визите короля Саудовской Аравии в Россию

Президент России Владимир Путин в ходе встречи в Москве с заместителем наследного принца Саудовской Аравии, министром обороны Мухаммедом бен Салманом аль-Саудом объявил о первом визите короля Саудовской Аравии в Россию, передает 30 мая «Газета.Ru».

«И конечно, мы ждем с визитом короля Саудовской Аравии. Уверен, что этот первый в истории наших отношений визит короля Саудовской Аравии в Россию будет хорошим знаком, хорошим сигналом и хорошим стимулом в развитии наших межгосударственных связей», — сказал он.

Путин также попросил министра передать королю самые наилучшие пожелания.