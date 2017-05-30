Комендантский проспект продлят до реки Каменки

30.05.2017 15:46

Компания Setl City приступила к проектированию нового участка Комендантского проспекта от Глухарской улицы до реки Каменки. Застройщик подготовит рабочую документацию и передаст ее в КРТИ для выбора подрядчика. Согласно проекту, участок магистрали проложат в третьем квартале 2018 года.

Благодаря трехполосной трассе протяженностью 850 метров улучшится транспортная доступность микрорайона. Участок магистрали свяжет между собой придомовые дороги жилого комплекса «Чистое небо» и соединит их с Плесецкой ул. и пр. Королева. Готовая дорога будет передана на баланс Санкт-Петербурга.

Отметим, что ЖК комфорт-класса «Чистое небо» возводится в активно развивающемся микрорайоне по обеим сторонам Комендантского проспекта в нескольких минутах езды от одноименной станции метро. В марте 2017 года Setl City досрочно сдала два дома во второй очереди жилого комплекса. В новых домах расположилось порядка 72 тыс. кв. м квартир и 5,5 тыс. кв. м встроенных коммерческих помещений. Эксклюзивным брокером проекта выступает «Петербургская Недвижимость».