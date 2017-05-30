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30.05.2017 15:40

Сотовые операторы объяснили отсутствие SMS-предупреждений о московском урагане

Операторы не предупредили всех своих московских абонентов об урагане из-за медлительности МЧС, пишет 30 мая газета "Ведомости".

Один из собеседников издания пояснил, что МЧС направляет сообщение в федеральный центр мониторинга оператора напрямую. При этом, обращают внимание источники газеты, технически сложно оповестить абонентов всех операторов одновременно, потому что серверы не выдерживают такой нагрузки.

Сотрудники двух операторов рассказали, что им сообщение от МЧС пришло уже ближе к завершению шторма, 29 мая в 16.30 по московскому времени. В это время уже появились первые сообщения о жертвах шторма.

Как отмечается, ни один оператор не согласился уточнить, сколько СМС, оповещающих о грядущем шторме, он отправил и когда именно.

Представитель МТС рассказал, что оператор не получает указаний от МЧС. Служба сама занимается рассылкой сообщений по его базе — использует для этого собственную контент-платформу. Параметры этой рассылки устанавливает ведомство.

Представители "Вымпелкома" и Tele2 отказались от комментариев. Представители МЧС не ответили на запросы. Человек, близкий к ведомству, сказал изданию, что проводится расследование того, насколько своевременной была реакция экстренных служб на происшествие.

Ураган, пронесшийся в Москве 29 мая, стал самым смертоносным за последние десятилетия. По данным на утро вторника, в московском регионе от смерча погибли 16 человек, в больницах остаются 108 пострадавших. Это превысило показатель предыдущего подобного стихийного бедствия в Москве в июне 1998 года, когда при ураганном ветре погибли девять и пострадали 165 человек.

Всего в 15 московских больниц были доставлены 146 человек, 108 из них остаются в стационарах, 22 из которых – дети. Число погибших (в Москве) осталось неизменным – 11, сказали ранее в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы.

Источник: "Интерфакс"


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