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30.05.2017 15:34

Шлеменко о бое-реванше с Хэлси: Хочу показать плохому парню, кто в доме хозяин

Боец Александр Шлеменко (55 побед, 9 поражений), которому в четверг, 1 июня, предстоит провести бой-реванш против американца Брэндона Хэлси (9 побед, 1 поражение) в рамках турнира M1 Challenge 79 в Петербурге, рассказал 30 мая "Фонтанке" о подготовке и о своем сопернике.

- Сейчас я уже не тренируюсь, только гоняю вес, – заявил российский боец. – Осталось сбросить всего 2,5 кг. Для меня это несложно. А вообще готовился в Омске. Хотелось бы выиграть ярко и красиво.

- Ваш соперник Хелси говорил, что вы очень просили у него этого боя. Вам действительно приходилось это с ним обсуждать?

- Я с ним не разговаривал. Он меня вообще очень сильно удивляет. После нашей последней встречи я очень сильно в нем разочаровался. Да, я не спорю, в первом бою я его очень сильно недооценил. Мне он непонятен: человек говорит одно, делает другое. Я считаю, что ему этот бой сейчас нужен больше, чем мне. Ну а мне этот бой нужен для того, чтобы посмотреть, правильно ли была проделана работа над ошибками, и показать плохому парню, кто в доме хозяин.

По словам Шлеменко, он планирует биться с Хелси преимущественно в стойке, так как его соперник – классический выходец из вольной борьбы. Кроме того, на него будет давить прошлое поражение от американца.

- Естественно, бой-реванш отличается от обычного боя. Тем более здесь реваншируюсь я. 35 секунд, за которые я проиграл в первом бою, – самое быстрое мое поражение. Поэтому от меня будут ждать победы в подобной манере. А это не так-то просто.

Александр Шлеменко и Брэндон Хэлси впервые встретились в бою в 2014 году. Тогда Хэлси хватило всего 35 секунд, чтобы победить россиянина удушающим приемом.

Напомним, турнир M1 Challenge 79 пройдет 1 июня в Петербурге, в СК «Юбилейный». Отметим, что турнир входит в официальную программу Петербургского международного экономического форума – 2017.


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