Ч — чулки, или Нефтяная абвгдейка

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20:14 30.05.2017
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Проходку тоннеля Невско-Василеостровской линии завершат в середине августа
19:51
«Фонтанка» за 60 секунд — 30 мая
19:40
Минфин рассказал, как будет штрафовать бизнес за работу без онлайн-касс
19:27
Рассмотрение дела Усманова против Навального суд продолжит 31 мая
19:21
Путин призвал НАТО «не придумывать мифических российских угроз»
19:11
Аксенова оштрафовали за организацию вывоза мусора к домам чиновников
19:05
УФАС проверило многомиллионные закупки «Чёрной речки» и возбудило три дела
18:57
Очевидцы: На Васильевском забил фонтан из-под земли
18:46
Минкультуры решило увеличить плату за выход в кинопрокат в полторы тысячи раз
18:39
Минюст отказался признать решение ЕСПЧ о нарушениях на выборах в Госдуму
18:30
Глава МИД ФРГ заявил об ухудшении отношений США и Германии
18:23
Епископ Нектарий объяснил, зачем ему «красивые» номера
18:17
Автомобиль вице-губернатора Албина попал в ДТП на Вознесенском проспекте
18:08
В Петербурге зарегистрированы первые случаи клещевого энцефалита в этом сезоне
18:02
Украина возбудила дело против россиян за ведение «гибридной войны»
17:55
Петербургские школьники сделали белые цветы, чтобы помочь пациентам Детского хосписа
17:46
Порошенко обвинил Путина в «похищении» княжны Анны Ярославны в историю России
17:39
Российская олимпийская чемпионка вернет "облезшие" медали
17:32
Экс-владелец ГК "Город" останется под домашним арестом до осени
17:25
«Фонтанка» вошла в пятёрку самых цитируемых ресурсов Рунета
17:18
СК уточнил число погибших при урагане в Московском регионе
17:12
В Петербурге «успешный предприниматель» получил субсидию и уголовное дело
17:06
CNN сообщил о наличии у российских властей "уничижительной" информации о Трампе
17:00
На Сизова у «БМВ» вырвало колеса
16:52
«Мумий Тролль» выступит на «Алых парусах» в Петербурге
16:50
В ЕСПЧ передали иск Навального против России на рассмотрение Большой палаты
16:43
Олег Табаков потерял сотни миллионов рублей в банке «Клиентский»
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ВЦИОМ: Россияне категорически против закрытия супермаркетов по выходным
16:30
Пять десятков нарушений благоустройства в Петербурге потянули на 7,5 млн рублей штрафов
16:25
На Вознесенском в ДТП попала правительственная «Ауди»
16:19
Суд продлил арест пяти обвиняемым по делу о теракте в метро
16:05
Песков: Кремль ожидает Додона на ПМЭФ
16:00
Глава Минюста Украины собрался подать в суд на Саакашвили
15:52
Путин сообщил о первом визите короля Саудовской Аравии в Россию
15:46
Комендантский проспект продлят до реки Каменки
15:40
Сотовые операторы объяснили отсутствие SMS-предупреждений о московском урагане
15:34
Шлеменко о бое-реванше с Хэлси: Хочу показать плохому парню, кто в доме хозяин
15:30
В Москве на 31 мая объявлен «желтый» уровень опасности из-за грозы и заморозков
15:23
Пустующие казармы в Стрельне признали памятниками и выставили на торги один корпус
15:20
Финская полиция оправдывается за убийство ручного лосенка
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Омбудсмен Москалькова не увидела оснований для жалоб на оповещения МЧС об урагане
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15:00
Внук Примакова Евгений стал советником Володина
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МИД заявил об угрозе для России химоружия Квантунской армии
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Эксперт: Доля строящегося элитного жилья в центре Петербурга упала до десятилетнего минимума
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"Ленэнерго" презентовало 15 электрозаправок
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Пулковский рефрактор "модернизируют" всего за 50 тысяч рублей
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Убийца журналиста Циликина получил 8 с половиной лет
14:28
В Госдуме ждут даже судимых блогеров
14:20
В России растет число заражений внутрибольничными инфекциями
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В МИД ведут «тяжелые бои» с ЕС из-за визовых ограничений в Крыму
14:09
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Защита Усманова не отрицает передачу усадьбы Фонду развития социальных проектов
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Петербургский метрополитен оспорит результаты проверки после теракта
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Расходы петербургского бюджета 2016 года исполнены на 97,3 процента
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30.05.2017 17:20

Ч — чулки, или Нефтяная абвгдейка

Ч — чулки, или Нефтяная абвгдейка
Фотобанк Pixabay.com

Знаете ли вы, что жевательная резинка, духи и лекарства делают из нефти. В мире множество товаров производится из нефти, например, такой предмет женского гардероба, как чулки.

Одним из самых известных продуктов нефтехимии является нейлон, изобретенный в США в 1935 году. Запатентовав новинку, компания Дюпон покорила женскую половину планеты потрясающими нейлоновыми чулками. Сегодня восемь из десяти предметов одежды, которые мы носим, сделаны из материалов, произведенных нефтехимической промышленностью.

Какие товары производятся из нефти, а также какие технологии применяются в современной нефтяной промышленности, читайте в лонгриде на «Фонтанке».

 


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30.05.2017 17:20

Ч — чулки, или Нефтяная абвгдейка

Знаете ли вы, что жевательная резинка, духи и лекарства делают из нефти. В мире множество товаров производится из нефти, например, такой предмет женского гардероба, как чулки.
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30.05.2017 17:20
Ч — чулки, или Нефтяная абвгдейка
Знаете ли вы, что жевательная резинка, духи и лекарства делают из нефти. В мире множество товаров производится из нефти, например, такой предмет женского гардероба, как чулки.
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Для «России» Архангельск является одной из важных точек в географии полетов. В летнем сезоне 2017 года компания выполняет 2 ежедневных рейса из Архангельска в Санкт-Петербург.
19.05.2017 17:53
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