Ч — чулки, или Нефтяная абвгдейка

Знаете ли вы, что жевательная резинка, духи и лекарства делают из нефти. В мире множество товаров производится из нефти, например, такой предмет женского гардероба, как чулки.

Одним из самых известных продуктов нефтехимии является нейлон, изобретенный в США в 1935 году. Запатентовав новинку, компания Дюпон покорила женскую половину планеты потрясающими нейлоновыми чулками. Сегодня восемь из десяти предметов одежды, которые мы носим, сделаны из материалов, произведенных нефтехимической промышленностью.

Какие товары производятся из нефти, а также какие технологии применяются в современной нефтяной промышленности, читайте в лонгриде на «Фонтанке».