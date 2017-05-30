В Москве на 31 мая объявлен «желтый» уровень опасности из-за грозы и заморозков

В Москве и Московской области на среду, 31 мая, объявлен «желтый» уровень опасности в связи с потенциально опасной погодой, передает 30 мая РИА «Новости» со ссылкой на Федеральную службу по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«Степень интенсивности опасных явлений: желтый — погода потенциально опасна», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в указанных регионах ожидаются гроза и заморозки.

Накануне из-за урагана в Москве погибли 16 человек, около 170 пострадали.