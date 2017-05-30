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30.05.2017 15:27

Как сэкономить при эксплуатации зданий

Как сэкономить при эксплуатации зданий
Фотобанк firestock.ru

Мы хотим дышать чистым воздухом, работать в тепле и уюте, и при этом меньше платить за свет, воду, тепло.

В наше время одно не исключает другое — современные технологии и организация управления недвижимостью позволяют уменьшить вероятность всевозможных неприятностей, снизить текущие расходы и при этом повысить уровень комфорта для персонала и клиентов. Это смогут сделать настоящие профессионалы из Финляндии.

Именно инженерная инфраструктура здания определяет, удобное оно или нет, как там чувствуют себя люди, во что обходится его эксплуатация, и какую нагрузку оно дает на окружающую среду. В конечном итоге — владение им приносит какую либо прибыль, или это сплошные убытки?

В разных странах мира разрабатывались свои решения по повышению качества эксплуатации зданий. И сейчас россиянам нет необходимости заново проходить весь путь проб и ошибок, потому что можно воспользоваться опытом наших финских соседей из компании ARE OY. Как — об этом читайте в лонгриде на «Фонтанке» «Ареал комфортной жизни»

 

 


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Новости компаний
Фотобанк firestock.ru
30.05.2017 15:27

Как сэкономить при эксплуатации зданий

Мы хотим дышать чистым воздухом, работать в тепле и уюте, и при этом меньше платить за свет, воду, тепло. В наше время одно не исключает другое — современные технологии и организация управления недвижимостью позволяют уменьшить вероятность всевозможных неприятностей
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Фотобанк firestock.ru
30.05.2017 15:27
Как сэкономить при эксплуатации зданий
Мы хотим дышать чистым воздухом, работать в тепле и уюте, и при этом меньше платить за свет, воду, тепло. В наше время одно не исключает другое — современные технологии и организация управления недвижимостью позволяют уменьшить вероятность всевозможных неприятностей
ГК «ЦДС»
30.05.2017 13:33
Введен в эксплуатацию 7 корпус ЖК «Новое Мурино»
Комитет государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области выдал разрешение на ввод в эксплуатацию седьмого корпуса ЖК «Новое Мурино».
Фото предоставлено УК “Новоселье”
30.05.2017 13:08
Жители “Новоселье: городские кварталы” озеленили свои дворы
27 мая 2017 года, в День города, в проекте КОТ “Новоселье: городские кварталы” состоялся ЭКО-праздник. Мероприятие было организовано УК “Новоселье”.
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25.05.2017 17:13
«Группа ЛСР» увеличила количество банков-партнеров в Санкт-Петербурге
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