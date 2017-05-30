Как сэкономить при эксплуатации зданий

Мы хотим дышать чистым воздухом, работать в тепле и уюте, и при этом меньше платить за свет, воду, тепло.

В наше время одно не исключает другое — современные технологии и организация управления недвижимостью позволяют уменьшить вероятность всевозможных неприятностей, снизить текущие расходы и при этом повысить уровень комфорта для персонала и клиентов. Это смогут сделать настоящие профессионалы из Финляндии.

Именно инженерная инфраструктура здания определяет, удобное оно или нет, как там чувствуют себя люди, во что обходится его эксплуатация, и какую нагрузку оно дает на окружающую среду. В конечном итоге — владение им приносит какую либо прибыль, или это сплошные убытки?

В разных странах мира разрабатывались свои решения по повышению качества эксплуатации зданий. И сейчас россиянам нет необходимости заново проходить весь путь проб и ошибок, потому что можно воспользоваться опытом наших финских соседей из компании ARE OY. Как — об этом читайте в лонгриде на «Фонтанке» «Ареал комфортной жизни».