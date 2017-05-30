Пустующие казармы в Стрельне признали памятниками и выставили на торги один корпус

Казармы стрелкового артиллерийского дивизиона в поселке Стрельна включили в реестр объектов культурного наследия регионального значения, сообщили "Фонтанке" 30 мая в петербургском комитете по охране памятников (КГИОП). Они признаны региональными памятниками как пример традиционного военного строительства конца XIX – начала XX века, характерного для Петербурга и его окрестностей.

Здания казарм были построены в начале XIX века. Активное участие в их строительстве принимал архитектор Казанского собора Андрей Воронихин. После революции они использовались как жилые дома, а после войны помещения приспособил под свои нужды 55-й Металлообрабатывающий завод.

В 90-е годы корпуса передали Петродворцовому РЖА, они использовались как маневренный фонд. В конце 2000-х дома признали аварийными и расселили. Сейчас корпуса на Санкт-Петербургском шоссе законсервировали, заколотив окна и двери.

При этом один из корпусов, дом 82а, комитет по имущественным отношениям готовит к торгам, сообщили сегодня «Фонтанке» в Смольном. Как уточнили в Фонде имущества Петербурга, одиннадцать квартир перед продажей должны включить в жилищный фонд. Еще два помещения в этом же корпусе будут продаваться как нежилые. Торги должны состояться до конца года. Районной администрации поручили обеспечить потенциальным покупателям доступ в здание.