Внук Примакова Евгений стал советником Володина

Внук бывшего премьер-министра России Евгения Примакова был назначен советником спикера Госдумы Вячеслава Володина по международным вопросам и гуманитарным проектам, передает ТАСС 30 мая.

«Евгений Александрович Примаков стал советником председателя Госдумы на общественных началах по международным вопросам и гуманитарным проектам», — сообщили в управлении Госдумы по связям с общественностью.

Ранее сообщалось, что Примаков вошел в состав утвержденной президентом Общественной палаты России.