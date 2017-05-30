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ЖКХ
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30.05.2017 15:06

На Васильевском ограничили проезд из-за прорыва теплосети

В Петербурге трубы не выдержали испытаний на прочность. Горячая вода залила проезжую часть и ограничила движение от Малого до Среднего проспекта на Васильевском острове.

Как сообщили 30 мая в пресс-службе «Теплосети Санкт-Петербурга», разлив обнаружили у дома № 47 по 3-й линии в 13:05 во время объезда территории, где проходят гидравлические испытания. В настоящее время все опасные места огорожены и оперативная бригада занимается локализацией разлива.

В компании уточнили, что на время ремонтных работ для движения автомобилистов закроют две из четырёх полос на 2 – 3-й линиях острова.

Это уже второй за два дня дефект на сетях горячего водоснабжения, выявленный во время гидравлических испытаний в Василеостровском районе. Накануне вечером не выдержала труба на проспекте КИМа, где местные жители заметили размытый грунт.


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