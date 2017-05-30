МИД заявил об угрозе для России химоружия Квантунской армии

Процесс уничтожения химического оружия, оставленного Квантунской армией в Китае во времена Второй мировой войны, идет десятилетиями и несет угрозу экологии России. Об этом 30 мая заявил замдиректора департамента МИД России по вопросам нераспространения и контроля вооружений Владислав Антонюк, сообщает «Интерфакс».

Как сообщил Антонюк на заседании комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, «существует угроза для Дальнего Востока, поскольку многие боеприпасы были захоронены в руслах рек». Эти русла, по его словам, «трансграничны». Антонюк отметил, что ликвидацией остатков химического оружия Квантунской армии на территории Китая занимается Япония. «Японцы используют технологию метода подрыва, которая не подразумевает высокие темпы», — сообщил Антонюк, добавив, что из-за этого процесс уничтожения «может затянуться на многие десятилетия».

Квантунская армия — самая многочисленная группировка сухопутных войск армии Японии во Второй мировой войне. Армия располагалась на территории Китая, на Квантунском полуострове. В 1945 году численность войск составляла более 1,3 млн человек. В ходе советско-японской войны в августе-сентябре 1945 года Квантунская армия была наголову разбита Красной армией.