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30.05.2017 14:45

Эксперт: Доля строящегося элитного жилья в центре Петербурга упала до десятилетнего минимума

Доля строящегося элитного жилья в центре Северной столицы в 2017 году достигнет минимума за 10 лет и составит всего 5%. Об этом 30 мая на пресс-конференции в Петербурге заявила Елизавета Конвей, директор департамента жилой недвижимости Colliers International.

По данным консалтинговой компании, на фоне прироста жилья комфорт- и бизнес-класса доля "элиты" в объеме строящегося жилья в центре снижается уже давно: с 30% в 2007 году до 7% в 2016 году.

Эксперты прогнозируют в 2017 году в центре Петербурга вывод на рынок около 31 тысячи кв. м элитного жилья. Также будут выведены в продажу 244 тысячи кв. м жилья класса "бизнес" (40%) и 333 тысячи кв. м жилья комфорткласса (55%).

Наибольший прирост строительства жилья бизнес- и комфорткласса, по данным экспертов, будет концентрироваться в таких районах, как западная часть Васильевского острова, Песочная набережная, Охта, территория возле метро "Фрунзенская", район вокруг бывшего Варшавского вокзала. Перспективным также называется район Выборгской набережной, так как с этой территории вывели сразу несколько промышленных объектов (завод имени Карла Маркса, завод «Ильич», фабрика «Азарт», завод «Климов»).

В то же время, как заявил директор компании Андрей Косарев, район Коломны для нового строительства пока бесперспективен, так как обещанный вывод из этого района "Адмиралтейских верфей" заторможен. "Огромная промышленная деперссивная часть, которая никак не развивается", – посетовал эксперт.


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30.05.2017 15:27
Как сэкономить при эксплуатации зданий
Мы хотим дышать чистым воздухом, работать в тепле и уюте, и при этом меньше платить за свет, воду, тепло. В наше время одно не исключает другое — современные технологии и организация управления недвижимостью позволяют уменьшить вероятность всевозможных неприятностей
ГК «ЦДС»
30.05.2017 13:33
Введен в эксплуатацию 7 корпус ЖК «Новое Мурино»
Комитет государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области выдал разрешение на ввод в эксплуатацию седьмого корпуса ЖК «Новое Мурино».
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Жители “Новоселье: городские кварталы” озеленили свои дворы
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