"Ленэнерго" презентовало 15 электрозаправок

Сеть из 15 электрозаправок официально запустила 30 мая в Петербурге компания «Ленэнерго». До конца года станции будут бесплатными.

Как рассказал журналистам глава предприятия Роман Бердников, сейчас в Северной столице 47 электромобилей. Таким образом, на одну станцию приходится три машины. Европейский показатель – 5 к одной, американский – 10 к одной. Построено 4 "быстрых" заправок с постоянным током (80% батареи заряжается за полчаса) и 11 "медленных" (переменный ток и 8-10 часов на зарядку). Каждая из станций первого типа обошлась в порядка 2 млн рублей, второго – 300-400 тысяч.

Как минимум, до конца 2017 года заправки будут бесплатными, но этот срок может быть продлен. После коммерциализации проекта в тариф заложат только объем расходуемой энергии.

В Москве аналогичная сеть насчитывает 36 заправок.