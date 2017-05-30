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30.05.2017 14:38

"Ленэнерго" презентовало 15 электрозаправок

Сеть из 15 электрозаправок официально запустила 30 мая в Петербурге компания «Ленэнерго». До конца года станции будут бесплатными.

Как рассказал журналистам глава предприятия Роман Бердников, сейчас в Северной столице 47 электромобилей. Таким образом, на одну станцию приходится три машины. Европейский показатель – 5 к одной,  американский – 10 к одной. Построено 4 "быстрых" заправок с постоянным током (80% батареи заряжается за полчаса) и 11 "медленных" (переменный ток и 8-10 часов на зарядку). Каждая из станций первого типа обошлась в порядка 2 млн рублей, второго – 300-400 тысяч.

Как минимум, до конца 2017 года заправки будут бесплатными, но этот срок может быть продлен. После коммерциализации проекта в тариф заложат только объем расходуемой энергии.

В Москве аналогичная сеть насчитывает 36 заправок.

Справка:

Напомним, «Санкт-Петербургские электрические сети» и «Ленэнерго» объявили о планах создать сеть электрозаправочных станций еще в конце 2014 года. В конце 2015 года был объявлен конкурс, победителем которого стало ООО «АудитЭнерго Групп», принадлежащее предпринимательнице Ие Гордеевой. Контракт на сумму 28,2 млн рублей был заключен 23 марта 2016 года. В соответствии с ним, АЭГ обязалась установить электрозаправки по семи адресам – в течение 27 недель, то есть примерно к началу октября 2016 года. Однако в процессе работы в рамках действующего контракта количество адресов увеличилось до 13, а сроки исполнения были продлены до 26 апреля 2017 года.


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