Пулковский рефрактор "модернизируют" всего за 50 тысяч рублей

26-дюймовый рефрактор Пулковской обсерватории в Петербурге будет модернизирован, но стоимость работ составит всего 50 тысяч рублей, рассказал 30 мая "Фонтанке" заведующий рефрактором Игорь Измайлов. Фактически этих денег хватает только на ежегодное техническое обслуживание телескопа и места для хранения наблюдений. Здание рефрактора находится в неухоженном, разрушающемся состоянии.

Ранее стало известно, что Ученый совет ГАО РАН 19 мая принял решение выделить дополнительные внебюджетные средства на модернизацию и техническое обслуживание рефрактора. Планировалось, что эти деньги позволят вернуть посещение самого большого телескопа Пулковской обсерватории в экскурсионную программу.

«Экскурсии к рефрактору водили на протяжении нескольких десятилетий и прекратили пару лет назад, – рассказал Измайлов «Фонтанке». – В самих экскурсиях для работы ничего страшного нет — единственное, что надо договориться, чтобы они не мешали ночным наблюдениям и не проводились в те дневные часы, когда проводятся операции по срочному обслуживанию».

Ученый считает, что для того, чтобы рефрактор стал полноценным экскурсионным объектом, нужно сделать еще очень многое. «Большинство людей приходит и смотрит на телескоп, но пять-десять человек всегда смотрят на грязнущую стену, фотографируют, выкладывают в Интернет и пишут гадости», – расстраивается он.

Когда конкретно в здание смогут пройти первые экскурсанты, пока неизвестно: необходимо сперва решить вопросы с настройкой или переоборудованием сигнализации. Расширение экскурсионной деятельности будет происходить в рамках новой концепции развития Пулковской обсерватории, которая сейчас находится в стадии разработки. Напомним, конфликт, связанный со строительством жилых зданий в охранной зоне научного учреждения, продолжается. Большая часть ученых активно выступает против застройки, объясняя это тем, что засветка "ослепит" телескопы, лишив обсерваторию возможности собственных наблюдений.