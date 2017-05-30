Убийца журналиста Циликина получил 8 с половиной лет

В Петербурге вынесен приговор по делу об убийстве журналиста Дмитрия Циликина. Его случайный знакомый Сергей Косырев получил 8 с половиной лет.

Как сообщили "Фонтанке" в Санкт-Петербургском горсуде, 30 мая Калининский суд признал Косырева виновным в том, что весной 2016 года он через соцсети познакомился с Циликиным и пришел к тому в гости на проспект Науки. В ходе общения у подсудимого и потерпевшего возник конфликт на почве личных отношений, после чего случилось убийство.

«Судом назначено наказание в виде восьми с половиной лет лишения свободы», – добавили в горсуде.

Труп журналиста нашли в ночь на 1 апреля с множественными колото-резаными ранами головы, туловища и конечностей. Повреждения сонной артерии, яремной вены, трахеи, легкого, сердца, печени сопровождались массивной кровопотерей.

По версии следствия, Косырев перед уходом выкрал у погибшего ноутбук и смартфон iPhone4.

Подозреваемого искали неделю. Из зацепок у полиции были туманные показания соседки, которая видела на балконе мужчину в капюшоне. Лица она не разглядела.

Косырев был арестован 8 апреля 2016 года. Он признал вину в убийстве, но отрицал кражу смартфона. Преступление пытался представить как идейное.

Дело Косырева слушалось в закрытом режиме. В прениях прокуратура требовала 9 с половиной лет, подсудимый просил применить статью УК, дающую суду право назначить наказание ниже низшего предела (то есть меньше 6 лет).

Как сообщил «Фонтанке» адвокат Иосиф Габуния, приговор будет обжалован.