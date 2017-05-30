В Госдуме ждут даже судимых блогеров

В российском парламенте ждут самых разных блогеров, в том числе тех, у кого есть проблемы с законом. Об этом в эфире [Фонтанки.Офис] заявил автор инициативы об участии видеоблогеров в обсуждении законов, депутат Госдумы Василий Власов.

«По той же статье 282 у нас известная позиция (ЛДПР выступает за отмену «экстремистской» статьи УК РФ. – Прим. ред.). Давайте тогда вообще никого не будем приглашать! [Совет блогеров, создаваемый при Госдуме] – это же площадка. Мы должны приглашать всех. Не делить людей на левых и правых... Конечно, [нужно приглашать] и судимых, и подозреваемых в преступлениях. У нас открытая дискуссия», – сказал Власов.

Самый молодой депутат Госдумы уверен, что его инициатива не закончится неким «интернет-комсомолом», куда придут только лояльные власти авторы Рунета. Политик также отметил, что с «подростковым протестом», спровоцированным роликами оппозиционера Алексея Навального, идея создания Совета блогеров не связана.

Блогер Антон Носик, ранее осуждённый по экстремистской статье за свои записи в Сети, в комментарии «Фонтанке» заявил, что он приветствует начинание депутата Власова, однако отмечает: пока у него больше вопросов, чем ответов об успешности идеи посадить видеоблогеров за один стол с законодателями. В свою очередь, политолог Станислав Белковский, на блог которого подписаны более 60 тысяч читателей, не сомневается, что идея Власова – это «вторая серия» после известного выступления с трибуны Госдумы видеоблогера Саши Спилберг, которая назвала видеоблогера, «ловца покемонов» Руслана Соколовского, «идиотом». В политической успешности затеи Белковский сомневается, но уверен, что на этой истории могут заработать деньги те, кто ее придумал.

Напомним, сегодня, 30 мая, стало известно, что член фракции ЛДПР в Госдуме Василий Власов направил в комитет по информационной политике предложение о создании Совета популярных блогеров. Парламентарий уверен, что блогеры были бы полезны во время обсуждения законопроектов. Сегодня же Люблинский суд Москвы приступил к рассмотрению иска о защите чести и достоинства миллиардера Алишера Усманова, поданного к оппозиционеру Алексею Навальному.