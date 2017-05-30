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30.05.2017 14:15

В МИД ведут «тяжелые бои» с ЕС из-за визовых ограничений в Крыму

В МИД ведут «тяжелые бои» с Брюсселем по вопросу визовых ограничений для крымчан, заявил 30 мая замглавы МИД России Алексей Мешков, передает РИА Новости.

Как сообщил Мешков в ходе выступления в Общественной палате России, «у нас практически не проходит ни одной встречи по линии ЕС, чтобы мы не ставили эту тему — прежде всего, визовый геноцид, который ввели против крымчан в Евросоюзе». По его словам, Россия затрагивает вопрос визовых ограничений для жителей Крыма практически на всех встречах с представителями Евросоюза.

В мае 2017 года Мешков прокомментировал решение Европейского союза о предоставлении Украине безвизового режима. Тогда он рассказал, что главная проблема в визовых отношениях — запрет на выдачу шенгенских виз для крымчан. Он отметил, что запрет для жителей Крыма был введен за то, что они проголосовали на референдуме за вхождение полуострова в состав России.

Президент Украины Петр Порошенко в мае 2017 года поручил выдать жителям Крыма и самопровозглашенных ДНР и ЛНР украинские паспорта. По его словам, «без паспортов их оставлять нельзя».

Евросоюз ограничил выдачу шенгенских виз жителям Крыма в 2014 году. Крымчане, у которых российские паспорта, не смогут их получить. Для этого им нужно обращаться с украинскими паспортами в консульства стран на Украине. По словам постпреда России в ЕС Владимира Чижова, это противоречит нормам международного права. Чижов назвал эти ограничения «коллективным наказанием довольно большой группы людей за их политические взгляды».

Источник: РБК


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