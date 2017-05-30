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30.05.2017 14:00

Защита Усманова не отрицает передачу усадьбы Фонду развития социальных проектов

В ходе рассмотрения судом иска бизнесмена Алишера Усманова к оппозиционеру Алексею Навальному представители защиты бизнесмена заявили, что не отрицают факт передачи усадьбы в Подмосковье в дар Фонду развития социальных проектов, передает 30 мая «Газета.Ru».

«Мы не отрицаем факт дарения усадьбы в Подмосковье, но, во-первых, это не взятка, а во-вторых, этот фонд не имеет никакого отношения к [премьер-министру России Дмитрию] Медведеву», — сказал адвокат Усманова Генрих Падва.

Падва также отметил, что усадьба была безвозмездно пожертвована фонду.

Ранее сообщалось, что суд отложил рассмотрение просьбы Навального о вызове первого вице-премьера Игоря Шувалова свидетелем.

Источник: «Газета.Ru»


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Топ-менеджментом компании «Кивеннапа» принято решение о выделении значительных сумм на погашение требований клиентов, решивших расторгнуть договор строительства и не получивших свое жилье в срок.
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