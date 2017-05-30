Губернатор Орловской области убежден, что «Бог не фраер»

«Бог не фраер. Он все видит», – такими словами губернатор Орловской области Вадим Потомский 30 мая прокомментировал скандал вокруг дорогостоящего автомобиля местного епископа Нектария.

В интервью радиостанции «Говорит Москва» Потомский осудил журналистов «Орловских новостей», которые опубликовали материал про внедорожник Toyota Land Cruiser V8, подаренный православному священнику агрохолдингом.

«А когда журналисты начинают задавать вопросы, кто как живет из священнослужителей, у меня возникает один вопрос: их кто уполномочил этот вопрос задавать? Я точно знаю, что г-н Мазов, хозяин «Орловских новостей» не имеет такого права так себя вести», – цитируют губернатора журналисты. Он также рассказал СМИ о деятельности епископа и предостерег: «А если мы ходим к представителям Бога, начинаем их линчевать и чем-то поливать, то Бог не фраер. Он все видит. И суд бывает только один: Божий суд».

К слову, сам епископ требует удалить материалы про иномарку и грозится подать на издание «Орловские новости» в суд за оскорбление чувств верующих, хотя даже в Орловской митрополии журналистам подтвердили факт дарения архиерею машины.

Напомним, губернатор Вадим Потомский не единожды попадал в новостные ленты с различными одиозными высказываниями. Например, в преддверии открытия памятника Ивану Грозному в Орле в 2016 году, губернатор высказал на камеры свое видение истории. Потомский заявил, что на самом деле царь своего сына не убивал, предложив иную версию тех событий.

«Иван Грозный однажды произнес фразу: «Я виновен в смерти своего сына, потому что вовремя не отдал его лекарям». Когда они ехали в дороге и он заболел, они ехали из Москвы в Петербург», — сказал Потомский.