Петербургский метрополитен оспорит результаты проверки после теракта

Петербургский метрополитен не согласен с нарушениями, которые выявил Ространснадзор в ходе внеплановой проверки системы безопасности после взрыва в вагоне поезда.

Как сообщили 30 мая «Фонтанке» в пресс-службе метро, итоги будут оспорены в установленном порядке. В настоящее время юристы предприятия готовят документы по каждому из обнаруженных недостатков.

По данным «Интерфакса», речь идет о 18 различных нарушениях, в допущении которых усматривается вина заместителя начальника метрополитена Николая Чудинова. В пресс-службе число несоответствий не уточнили, но подтвердили, что фамилия Чудинова «фигурирует».

Министерство транспорта инициировало масштабную внеплановую проверку деятельности ГУП «Петербургский метрополитен» после теракта 3 апреля, когда в вагоне поезда на перегоне между станциями «Сенная» и «Технологический институт» прогремел взрыв. В результате погибли 16 человек — 15 жертв и один предполагаемый смертник – Акбаржон Джалилов. На сегодняшний день по делу об организации теракта проходит 11 человек, некоторым из них уже предъявлены обвинения.

Одновременно в метро проходила доследственная проверка, которая закончилась уголовным делом в отношении сотрудника метрополитена за допуск вероятного смертника на станцию «Академическая». http://www.fontanka.ru/2017/04/29/073/