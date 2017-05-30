Завтра небо над Пулково займут две сотни спецбортов с гостями ПМЭФ-2017

В Пулково ждут 220 самолетов с VIP-персонами ПМЭФ-2017 на борту. В этом году количество заявок по приему важных гостей выросло на 10 процентов. Об этом "Фонтанке" 30 мая сообщил оператор петербургского аэропорта – "Воздушные Ворота Северной столицы".

Цифра 220 еще не окончательная. "Заявки продолжают поступать. Основное прибытие гостей ПМЭФ в аэропорт Санкт-Петербурга ожидается 31 мая, накануне открытия форума", – отмечают в ВВСС.

В дни проведения международного форума – с 1 по 3 июня – Пулково переходит на усиленный режим работы. Напомним, дополнительные меры безопасности коснутся и автомобилистов. После съезда с Пулковского шоссе на дороге в аэропорт Пулково будет организован контрольно-пропускной пункт с досмотром транспортных средств, въезжающих на территорию аэропорта. Он будет действовать с 30 мая по 4 июня.