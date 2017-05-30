Здание завода "Ландрин" на Выборгской стороне отреставрируют с сохранением фасада

Производственное здание кондитерского товарищества "Ландрин", построенное в 1911-1912 годах, будет отреставрировано с сохранением исторического фасада. Об этом 30 мая на пресс-конференции в Петербурге заявил директор по развитию ГК "Абсолют Строй Сервис" Дмитрий Ардашников, рассказывая о проекте будущего жилого квартала бизнес-класса, который начнут строить на месте бывшего завода в сентябре 2017 года.

По его словам, здание, являющееся выявленным памятником архитектуры, отреставрируют и включат в будущий комплекс. Проект нового комплекса выполнен в Архитектурной мастерской А.Р.Шендеровича и выдержан в современном стиле.

Ранее участок по адресу: Большой Сампсониевский проспект, 77, занимали производственные корпуса кондитерской фабрики "Азарт" (до революции – "Георг Ландрин"). Сейчас они сдаются под бизнес-цели. На месте производства будут возведены жилые дома до 18 этажей в высоту, бизнес-центр, помещения под ретейл, медучреждения и детсад. Стоимость проекта – 7 млрд рублей.