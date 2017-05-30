Введен в эксплуатацию 7 корпус ЖК «Новое Мурино»

Комитет государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области выдал разрешение на ввод в эксплуатацию седьмого корпуса ЖК «Новое Мурино».

Седьмой корпус проекта комплексной застройки «Новое Мурино» относится к пятой очереди строительства. Дому присвоен милицейский адрес: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Муринское сельское поселение, п. Мурино, ул. Новая, д. 13, корп. 2.

Кирпично-монолитный 27-этажный жилой дом рассчитан на 323 квартиры. Общая площадь корпуса составляет 20,7 тыс. кв. м, жилая площадь — 12 тыс. кв. м. Покупателям предлагаются студии, одно-, двух- и трехкомнатные квартиры площадью от 24 до 69 кв. м.

ГК «ЦДС»

Благоустройство прилегающей к жилому дому территории включает в себя создание детских и спортивных площадок, устройство газонов и внутридворовых проездов. Рядом с корпусом расположены три многоуровневых надземных паркинга, школа на 700 учеников и два детских сада на 220 мест каждый.

Справка о ГК «ЦДС»

