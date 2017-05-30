Суд рассматривает иск миллиардера Алишера Усманова к Алексею Навальному

Рассмотрение иска о защите чести и достоинства миллиардера Алишера Усманова, поданного к оппозиционеру Алексею Навальному, началось 30 мая в Люблинском суде Москвы. Адвокаты главы Фонда борьбы с коррупцией пытались внести с десяток ходатайств и получили столько же отказов. Под конец первого часа заседания судья, по словам находящихся в зале, начала всех торопить и прикрикивать.

Из зала суда в Twitter ведет трансляцию пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш. Заседание началось с вопроса о видеосъемке процесса, но несмотря на то, что обе стороны были не против, судья вести съемку запретила. «У меня большой опыт. Сначала нет съемки, потом отказывают в вызове свидетелей, потом я проиграл», – ответил судье оппозиционер, но на решение эти слова не повлияли.

В качестве свидетеля сторона защиты заявила ходатайство о вызове в суд премьер-министра России Дмитрия Медведева. «Мы не делаем это для пиара. Мы действительно вызываем этого свидетеля. Все равны перед законом, и у нас много вопросов к Медведеву», – аргументировал свою позицию политик. Сторона обвинения выступила против, суд оставил ходатайство без рассмотрения.

Затем защитники Навального вызвали в качестве свидетеля вице-премьера Игоря Шувалова, который является первым заместителем Медведева. Это ходатайство также осталось без рассмотрения.

Тогда защита выступила с третьим ходатайством — о приобщении к делу выписки из Росреестра о подаренной фонду «Дар» усадьбе на Рублевском шоссе, но и в его удовлетворении судья отказала.

«Новое ходатайство: хотим, чтобы суд содействовал в запросе к Росреестру – просим документы, которые Росреестр нам отказывается предоставлять. Суть нашего спора в том, что я дарение называю взяткой, а Усманов – нет. Для этого нам нужен договор дарения имущества », – цитирует Навального Ярмыш. «Суд – это не место, чтобы знакомиться с такими документами. У нас эти документы есть, но мы их не покажем», – цитирует адвоката Усманова Генриха Падву пресс-секретарь ФБК.

Следом на стол судьи легли еще четыре ходатайства — о приобщении ответа из Следственного комитета, о вызове в качестве свидетеля Алексея Четверткова, однокурсника Медведева и директора Соцгоспроекта Ильи Елисеева, также однокурсника главы правительства, и Виталия Головачева, учредителя фонда «Дар». И снова судья отказала в их рассмотрении «на данной стадии». После небольшого перерыва защитники внесли еще несколько ходатайств о вызове свидетелей и приобщении к делу материалов и получили еще несколько отказов. К концу первого часа заседания судья, по словам Ярмыш, начала требовать поторопиться. Ярмыш заметила: «Вообще, должна сказать, что каждый суд Навального – это новые и новые грани невероятного. Каждый раз кажется, что я видела уже все, но нет».

Напомним, Алишер Усманов подал в суд на Навального из-за его фильма-расследования «Он вам не Димон». Миллиардер обвинил оппозиционера в клевете и публикации информации, порочащей честь и достоинство.

Накануне предварительного заседания миллиардер открыл свой канал на Youtube, чтобы выложить обращение к оппозиционному политику. Ранее в своем расследовании Навальный рассказал о якобы скрытой бизнес-империи, которую приписал премьер-министру Дмитрию Медведеву, и обвинил бизнесмена во «взятке» участком. Последний был подарен, по версии Навального, подконтрольному Медведеву благотворительному фонду «Дар». Усманов в ролике опровергает ряд обвинений из фильма «Он вам не Димон» и требует извинений от Навального. Вместо извинений политик предложил встретиться на дебатах, записав для этого также видеоролик. «Дебаты будут в суде», – парировал во втором ролике Усманов.