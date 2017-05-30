Жители “Новоселье: городские кварталы” озеленили свои дворы

27 мая 2017 года, в День города, в проекте КОТ «Новоселье: городские кварталы» состоялся ЭКО-праздник. Мероприятие было организовано УК «Новоселье».

В рамках праздника активные жильцы кварталов «Альфа» и «Бета», дружно вооружившись лопатами и саженцами, украсили свои дворы клумбами из бархотцев и высадили аллею хвойных деревьев. Всего было посажено 600 цветов и 30 деревьев.

Специалисты К-РАУТЫ провели для всех присутствующих необычный мастер-класс по созданию уникальной вертикальной грядки. Для самых маленьких гостей праздника было организовано шоу мыльных пузырей. Все желающие, и дети, и взрослые смогли попробовать на себе аква-грим.

Мероприятие прошло в дружеской и теплой атмосфере образцового домососедства. В завершение праздника жители поблагодарили УК «Новоселье» за эко-субботник и выразили желание чаще собираться вместе и благоустраивать кварталы КОТ «Новоселье: городские кварталы», создавать комфорт и уют в своих дворах.