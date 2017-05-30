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30.05.2017 17:40

Сезонное предложение от РЖД Тур – летняя паровозная прогулка

Сезонное предложение от РЖД Тур – летняя паровозная прогулка
Фото предоставлено компанией РЖД Тур

«Есть такая страна на свете, где в своих поездах разъезжают дети» — эту цитату Джанни Родари можно увидеть на стене вдоль путей Малой Октябрьской детской железной дороги.

Интересно, знал ли автор, что в СССР существовали целые сети дорог, на которых большинство работ выполняли подростки 9–15 лет?

Фото предоставлено компанией РЖД Тур
Фото предоставлено компанией РЖД Тур

Инициатором создания детской железной дороги был начальник железнодорожной лаборатории ленинградского дворца пионеров Адольф Петрович Синявский – еще в тридцатых годах он выступил с этим предложением, но из-за начала Великой Отечественной войны проект отложили. После победы Синявский вернулся к проекту, доказывая её актуальность.

Юные железнодорожники Ленинграда получили возможность управлять поездами на «своей» дороге только в 1947 году. С тех пор Малая Октябрьская железная дорога претерпела много изменений – её дважды укорачивали, один раз удлиняли, её рельсы собирали из обрезков, оставленных немцами, несколько раз дорогу даже собирались закрыть, но она до сих пор работает, каждое лето открывая новый сезон.

10 июня посетить станции Малой Октябрьской железной дороги и познакомиться с юными железнодорожниками можно будет в рамках тура «Летняя паровозная прогулка» от РЖД Тур. Туристы встретятся с экскурсоводом на Витебском вокзале, откуда отправятся на паровозе середины прошлого века на платформу Купчино.

Фото предоставлено компанией РЖД Тур
Фото предоставлено компанией РЖД Тур

На платформе участников тура будет ждать паровоз «Октябрёнок», курсирующий по детской железной дороге. У этого паровоза своя особенная история – построенный в 1955 году в Польше, он использовался до конца 1980 годов, пока его не водрузили на постамент в качестве памятника. В 2015 году паровоз отреставрировали и поставили на ход.

Тур «Летняя паровозная прогулка» создан специально для маленьких путешественников и их родителей – поездка на двух паровозах, общение с юными железнодорожниками и увлекательные экскурсии по вокзалу и станции не смогут оставить равнодушными ни одного ребёнка. Задорные улыбки и звонкий смех гарантированы!

Узнать подробнее можно на сайте www.rzdtour.com, по телефонам +7 (812) 602-96-16 и +7 (985) 357-10-76 или по электронной почте spb@rzdtour.com.

 


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