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30.05.2017 13:05

Приставы взыскали с алкогольной «Ладоги» более 700 миллионов в пользу налоговой

Многомиллионная налоговая задолженность взыскана с ООО «Группа Ладога» в пользу налоговой службы в Петербурге.

Как сообщает 30 мая пресс-служба городского управления Федеральной службы судебных приставов , исполнительный лист на 727 миллионов рублей приставы получили из Арбитражного суда по Петербургу и Ленобласти. В нем говорилось, что компания, занимающаяся производством алкоголя, задолжала налоговикам крупную сумму, однако самостоятельно выплачивать ее по решению суда не захотела.

Сначала приставы произвели арест алкогольной продукции, принадлежащей компании-должнику — около 250 тысяч бутылок. После чего уведомили должника, что уклонение от погашения приведет к увеличению долга на несколько миллионов рублей.

Руководство организации приняло решение о скорейшей выплате 727 миллионов. Также им пришлось заплатить в доход федерального бюджета госпошлину в размере 200 тысяч рублей.

Справка:

Группа «Ладога» основана в 1995 году. Входила в десятку крупнейших в России производителей алкоголя (в 2013 году объем производства составил 2,2 млн декалитров). Крупнейшим акционером компании являлась зарегистрированная в Великобритании Colbec Ltd., ее бенефициаром считался Вениамин Грабар. На петербургском предприятии компании выпускалось порядка 100 наименований водки, коньяка и другого алкоголя. Основу портфеля составляли премиальные бренды «Царская Золотая», «Царская Оригинальная», Czars Original. В 2015 году налоговая заподозрила ОАО «Промышленная группа «Ладога» в уклонении от уплаты налогов в 465 миллионов рублей, что привело к банкротству компании. После этого ФНС просила арбитраж признать ОАО «Промышленная Группа «Ладога» и созданное в 2014 году ООО «Группа Ладога» взаимозависимыми юридическими лицами и взыскать задолженность с последней.


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