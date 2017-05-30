Приставы взыскали с алкогольной «Ладоги» более 700 миллионов в пользу налоговой

Многомиллионная налоговая задолженность взыскана с ООО «Группа Ладога» в пользу налоговой службы в Петербурге.

Как сообщает 30 мая пресс-служба городского управления Федеральной службы судебных приставов , исполнительный лист на 727 миллионов рублей приставы получили из Арбитражного суда по Петербургу и Ленобласти. В нем говорилось, что компания, занимающаяся производством алкоголя, задолжала налоговикам крупную сумму, однако самостоятельно выплачивать ее по решению суда не захотела.

Сначала приставы произвели арест алкогольной продукции, принадлежащей компании-должнику — около 250 тысяч бутылок. После чего уведомили должника, что уклонение от погашения приведет к увеличению долга на несколько миллионов рублей.

Руководство организации приняло решение о скорейшей выплате 727 миллионов. Также им пришлось заплатить в доход федерального бюджета госпошлину в размере 200 тысяч рублей.