Расходы петербургского бюджета 2016 года исполнены на 97,3 процента

Утвержденный бюджет Петербурга 2016 года (447,9 млрд рублей) был исполнен на 106,4%, а уточненный (452,4 млрд) – на 105,4%. Больше всего денег город получил от налога на доходы физических лиц.

О показателях исполнения бюджета на заседании правительства 30 мая отчитался глава комитета финансов Алексей Корабельников. По его словам, 41,8% поступлений в бюджет были обеспечены за счет НДФЛ, 26,5% – налога на прибыль организаций. Доля налога на имущество – 6,6%, а акцизов – 4,5%. Темп роста доходов составил 8 процентов.

В расходной части ситуация несколько иная. Уточненные назначения в 510 млрд исполнены на 97,3% (496,5 млрд). Если говорить о 17 программах, на которые приходится 93,6% всех казенных трат, то они исполнены на 97,8%. Лучше всего показатели по программам «Социальная поддержка граждан в Санкт-Петербурге» и «Развитие здравоохранения». Ранее «Фонтанка» писала о том, как исполняется расходная часть бюджета в первом квартале 2017 года. В частности, как раз по программе здравоохранения было освоено менее 3% – 149 тысяч из 5,17 млн рублей.