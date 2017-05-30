Расходы петербургского бюджета 2016 года исполнены на 97,3 процента

Еще
16:32 30.05.2017
Пришлите свою новость!
16:30
Пять десятков нарушений благоустройства в Петербурге потянули на 7,5 млн рублей штрафов
16:25
На Вознесенском в ДТП попала правительственная «Ауди»
16:19
Суд продлил арест пяти обвиняемым по делу о теракте в метро
16:05
Песков: Кремль ожидает Додона на ПМЭФ
16:00
Глава Минюста Украины собрался подать в суд на Саакашвили
15:52
Путин сообщил о первом визите короля Саудовской Аравии в Россию
15:46
Комендантский проспект продлят до реки Каменки
15:40
Сотовые операторы объяснили отсутствие SMS-предупреждений о московском урагане
15:34
Шлеменко о бое-реванше с Хэлси: Хочу показать плохому парню, кто в доме хозяин
15:30
В Москве на 31 мая объявлен «желтый» уровень опасности из-за грозы и заморозков
15:23
Пустующие казармы в Стрельне признали памятниками и выставили на торги один корпус
15:20
Финская полиция оправдывается за убийство ручного лосенка
15:11
Омбудсмен Москалькова не увидела оснований для жалоб на оповещения МЧС об урагане
15:06
На Васильевском ограничили проезд из-за прорыва теплосети
15:00
Внук Примакова Евгений стал советником Володина
14:52
МИД заявил об угрозе для России химоружия Квантунской армии
14:45
Эксперт: Доля строящегося элитного жилья в центре Петербурга упала до десятилетнего минимума
14:38
"Ленэнерго" презентовало 15 электрозаправок
14:35
Пулковский рефрактор "модернизируют" всего за 50 тысяч рублей
14:32
Убийца журналиста Циликина получил 8 с половиной лет
14:28
В Госдуме ждут даже судимых блогеров
14:20
В России растет число заражений внутрибольничными инфекциями
14:15
В МИД ведут «тяжелые бои» с ЕС из-за визовых ограничений в Крыму
14:09
Губернатор Орловской области убежден, что «Бог не фраер»
14:00
Защита Усманова не отрицает передачу усадьбы Фонду развития социальных проектов
13:52
Петербургский метрополитен оспорит результаты проверки после теракта
13:46
Завтра небо над Пулково займут две сотни спецбортов с гостями ПМЭФ-2017
13:40
Здание завода "Ландрин" на Выборгской стороне отреставрируют с сохранением фасада
13:33
Скутерист разбился на проспекте Космонавтов
13:28
Суд рассматривает иск миллиардера Алишера Усманова к Алексею Навальному
13:26
СМИ: Задержанного в Москве мальчика пригласили прочесть «Гамлета» в Кремле
13:05
Приставы взыскали с алкогольной «Ладоги» более 700 миллионов в пользу налоговой
12:56
Расходы петербургского бюджета 2016 года исполнены на 97,3 процента
12:54
ЕСПЧ признал нарушения прав человека на выборах 2011 года в Петербурге
12:50
Французская актриса Изабель Юппер вступилась за Серебренникова
12:40
На арене «Санкт-Петербург» уложили новый газон
12:39
На территории бывшего завода "Азарт" появится жилье бизнес-класса
12:36
Продолжение реставрации Юсуповского дворца обойдется в 90 миллионов
12:25
На сайте Визового центра Финляндии невозможно подать анкету из-за сбоя
12:21
Игорь Албин вместо заседания правительства поехал на стадион
12:15
ГМЗ «Петергоф» получил гран-при фестиваля «Интермузей»
12:14
Дело священника Грозовского ушло в прокуратуру
12:02
Подполковник антинаркотического отдела задержан за продажу наркотиков в Мурино
11:56
В 2016 году петербургские предприниматели искали защиты омбудсмена 900 раз
11:50
Продажи автомобилей в Петербурге растут второй месяц подряд
11:44
На оранжевой ветке петербургского метро включили Wi-Fi
11:38
Работу районных администраций оценят по количеству поскользнувшихся
11:30
Сотни оперативников петербургской полиции отправили в метро
11:26
Попытка стать россиянином обошлась иностранцу в Петербурге в сотни тысяч рублей
11:20
Причиной падения самолета в Саратовской области назвали отказ двигателя
11:18
Уроки самообороны от чемпиона. Версия для блондинок
11:12
ФАС проиграла в деле о гастролях клоуна Попова в Цирке на Фонтанке
11:00
Три нелегала перешли границу с Финляндией и попросили убежища
10:56
Минувший отопительный сезон в Петербурге был самым длинным почти за 40 лет
10:46
«Добрый рок» приглашает на благотворительный концерт на «Камчатку»
10:40
СМИ: Российские банки начали отказываться от подорожавшей СМС-рассылки
10:27
На Волге сел на мель теплоход с туристами
10:21
Тело мужчины в женском белье нашли на Фурштатской
10:15
Военный погиб при жесткой посадке Ан-26 под Саратовом
10:09
На Савушкина автомобиль откинуло в дорожное ограждение
10:03
На Софийской мужчина разбился при падении с моста
09:57
Петербуржец обещал устроить взрыв, если полиция не поможет ему поговорить с супругой
09:49
Налетчик в силиконовой маске опустошил ювелирный на Гражданском
09:41
У безработного петербуржца из машины похитили полтора миллиона рублей
09:32
«Приморская» работает в обычном режиме
09:25
На Энтузиастов из окна выпал ребенок
09:17
Самую длинную пробку в Петербурге собрал неработающий светофор
09:09
Адвокат Учителя просит председателя Госдумы не терять больше жалоб режиссера
09:01
Под Саратовом аварийно сел самолет с курсантами: пятеро пострадавших
08:57
На «Приморской» не работает эскалатор, станция закрыта на вход
Предыдущие новости
Архив материалов
Город
Версия для печати
30.05.2017 12:56

Расходы петербургского бюджета 2016 года исполнены на 97,3 процента

Утвержденный бюджет Петербурга 2016 года (447,9 млрд рублей) был исполнен на 106,4%, а уточненный (452,4 млрд) – на 105,4%. Больше всего денег город получил от налога на доходы физических лиц.

О показателях исполнения бюджета на заседании правительства 30 мая отчитался глава комитета финансов Алексей Корабельников. По его словам, 41,8% поступлений в бюджет были обеспечены за счет НДФЛ, 26,5% – налога на прибыль организаций. Доля налога на имущество – 6,6%, а акцизов – 4,5%. Темп роста доходов составил 8 процентов.

В расходной части ситуация несколько иная. Уточненные назначения в 510 млрд исполнены на 97,3% (496,5 млрд). Если говорить о 17 программах, на которые приходится 93,6% всех казенных трат, то они исполнены на 97,8%. Лучше всего показатели по программам «Социальная поддержка граждан в Санкт-Петербурге» и «Развитие здравоохранения». Ранее «Фонтанка» писала о том, как исполняется расходная часть бюджета в первом квартале 2017 года. В частности, как раз по программе здравоохранения было освоено менее 3% – 149 тысяч из 5,17 млн рублей.


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Фото предоставлено УК “Новоселье”
30.05.2017 13:08

Жители “Новоселье: городские кварталы” озеленили свои дворы

27 мая 2017 года, в День города, в проекте КОТ “Новоселье: городские кварталы” состоялся ЭКО-праздник. Мероприятие было организовано УК “Новоселье”.
Конакова Александра
29.05.2017 18:02

Билеты в Филармонию продадут за полцены

Приход лета в Филармонии встречают акцией: в течение трех дней — 1, 2 и 3 июня — билеты на ряд июньских концертов можно будет приобрести за половину стоимости.
«Кивеннапа»
26.05.2017 15:48

«Кивеннапа» намерена погасить все выплаты и удвоить темпы ввода жилья

Топ-менеджментом компании «Кивеннапа» принято решение о выделении значительных сумм на погашение требований клиентов, решивших расторгнуть договор строительства и не получивших свое жилье в срок.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Пять десятков нарушений благоустройства в Петербурге потянули на 7,5 млн рублей штрафов
Пустующие казармы в Стрельне признали памятниками и выставили на торги один корпус
"Ленэнерго" презентовало 15 электрозаправок
Пулковский рефрактор "модернизируют" всего за 50 тысяч рублей
Петербургский метрополитен оспорит результаты проверки после теракта
Здание завода "Ландрин" на Выборгской стороне отреставрируют с сохранением фасада
Расходы петербургского бюджета 2016 года исполнены на 97,3 процента
ЕСПЧ признал нарушения прав человека на выборах 2011 года в Петербурге
На арене «Санкт-Петербург» уложили новый газон
На территории бывшего завода "Азарт" появится жилье бизнес-класса
Катерам дадут воду во время Кубка конфедераций
Эхо Малиновки, или Как защитить зелень от акул
"Скандинавия" может притормозить
"Газпром" — ГУП ТЭК: путешествие туда и обратно
Сергей Серезлеев: «Эмоции людей невозможно спродюсировать»
День города: спортивная классика перекрытий
Богатырский проспект опять подождет
Александровский парк перекроят от «Спортивной» до «Горьковской»
Подземелье без сокровищ
Смольный против "Трансстроя": жизнь после стадиона
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Шлеменко против Хэлси: бои без правил как национальная идея

О чем думает самый богатый депутат ЗакСа

скриншот видео/Instagram/funforlifespb

Петербургские фанаты не давали прохода Киану Ривзу

Новости компаний
Фото предоставлено УК “Новоселье”
30.05.2017 13:08
Жители “Новоселье: городские кварталы” озеленили свои дворы
27 мая 2017 года, в День города, в проекте КОТ “Новоселье: городские кварталы” состоялся ЭКО-праздник. Мероприятие было организовано УК “Новоселье”.
Конакова Александра
29.05.2017 18:02
Билеты в Филармонию продадут за полцены
Приход лета в Филармонии встречают акцией: в течение трех дней — 1, 2 и 3 июня — билеты на ряд июньских концертов можно будет приобрести за половину стоимости.
«Кивеннапа»
26.05.2017 15:48
«Кивеннапа» намерена погасить все выплаты и удвоить темпы ввода жилья
Топ-менеджментом компании «Кивеннапа» принято решение о выделении значительных сумм на погашение требований клиентов, решивших расторгнуть договор строительства и не получивших свое жилье в срок.
“Новоселье: городские кварталы”
25.05.2017 13:04
Жители “Новоселье: городские кварталы” отметят день города эко-праздником
27 мая 2017 года в 12:00 УК «Новоселье» для жителей кварталов «Альфа» и «Бета» и всех желающих организует ЭКО-праздник!
maximumtest.ru
24.05.2017 16:34
Будущим 11-классникам помогут определиться с профессией и вузами
Решение о выборе вуза и профессии одно из самых сложных как для ребят, так и для их родителей. Но при этом его нужно принять до того, как начнется тяжелый год в 11-м классе.
Фотографии предоставлены Администрацией Приморского района
23.05.2017 17:30
В Петербурге пройдет «Славянская Ярмарка»
С 26 по 28 мая в Санкт-Петербурге, в парке «Озеро Долгое» состоится крупнейший городской фестиваль славянской культуры «Славянская Ярмарка».
SPOT
22.05.2017 14:05
Четвертый сервис по замене масла открывает свои двери для автолюбителей
Замена масла в двигателе является самой приоритетной задачей по техническому обслуживанию автомобиля для любого автовладельца, ведь именно двигатель является сердцем автомобиля. Доверить эту на первый взгляд не сложную, но требующую опыта процедуру можно с уверенностью мастерам SPOT.
Фото предоставлено компаний FORT GROUP
19.05.2017 18:00
Детские клубы выручат родителей в выходные дни
20 и 27 мая родители смогут бесплатно отправить своих детей в увлекательное путешествие. Ребята встретятся с любимыми героями, узнают много интересного и нового. Отдохнут весело и с пользой.
19.05.2017 17:53
Открылся первый музей "Бессмертного Ленинграда"
В 295-й гимназии Фрунзенского района открылся новый музей "Бессмертный Ленинград", посвященный героической истории ленинградцев времен Великой Отечественной войны.
“Новоселье”
18.05.2017 13:00
“Новоселье: городские кварталы” скоро пополнится готовыми новостройками
УК “Новоселье” продолжает активное строительство одноименного крупномасштабного проекта. В настоящее время завершается возведение третьей очереди строительства - квартала “Гамма”.
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.